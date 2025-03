Nuovo allenatore Roma: Allegri bocciato, Gasperini li ha convinti

Il tecnico di Grugliasco, già accostato con insistenza alla Roma, è diventato il favorito assoluto per la panchina: Allegri ‘bocciato’

Ci sono le dichiarazioni di rito, quelle scontate, quelle che non sono utili a lanciare indizi né in un senso né nell’altro, e poi ci sono le frasi da leggere tra le righe. Per capire davvero quali siano le intenzioni o le volontà del diretto interessato. Di colui che viene avvicinato ormai da settimane alla guida del club giallorosso.

“La Roma è una piazza davvero incredibile. L’interesse della Roma è un motivo d’orgoglio, ma navighiamo a vista. Difficile capire e prevedere cosa accadrà in futuro. La Roma è come la Nazionale, piace a tutti“, ha detto proprio oggi Gian Piero Gasperini a margine della consegna del ‘Premio Bearzot 2025.

Sono proprio queste dichiarazioni, molto più pregne di contenuti rispetto alle precedenti, in cui il tecnico di Grugliasco si era limitato a sottolineare come nel club giallorosso ci fosse già un grande allenatore come Claudio Ranieri, ad aver surriscaldato la piazza.

E le società di scommesse, sempre attente a restituire fedelmente il termometro di alcune trattative e di alcuni rumors, sembrano confermare la tendenza in atto. Gasp è in testa, e nemmeno di poco, nelle quote che ‘Goldbet‘ e ‘Better‘, due giganti del settore, hanno aggiornato in data odierna sul tema ‘nuovo allenatore della Roma‘.

Gasperini comanda, sorpresa Sarri: crolla Allegri

Secondo i succitati bookies, chiunque volesse ora scommettere sull’approdo del Demiurgo della splendida Atalanta sulla sponda giallorossa del Tevere, incasserebbe solo il doppio della sua puntata. E dire che giusto qualche ora fa la quota era ancora a 2,25, dopo che nei giorni scorsi la scommessa Gasp era bancata anche in modo più ricco.

Gli esperti del settore sembrano dunque in qualche modo tirare la volata all’ex mister del Genoa, seguito nelle preferenze, un po’ a sorpresa, da un certo Maurizio Sarri, quotato a 4.

È nel frattempo crollata la quota di Max Allegri, l’allenatore che per la verità sarebbe stato scavalcato anche da Conte nella corsa alla panchina del Milan (col grosso dubbio legato però ad una supposta volontà di Elkann di affidare la panchina al salentino nel prossimo luglio dopo la chiusura della parentesi Tudor).

L’arrivo del livornese a Trigoria si paga ora ben 8 volte la posta: fino a qualche giorno fa l’allievo di Giovanni Galeone comandava la truppa dei prestigiosi tecnici accostati alla Roma con una buona quota di 3,50 associata al suo nome.