No allo scambio e Roma fregata: il Milan fa cassa coi bianconeri

Si complicano non poco i piani di mercato del club giallorosso: spuntano altre pretendenti per il big, il cui futuro resta in bilico

C’era una volta un ‘patto segreto’. C’era una volta una sorta di accordo tra gentiluomini, che avrebbe previsto il pagamento di una somma pattuita in tempi non sospetti (qualcuno ha parlato di 10 milioni, altri di una cifra compresa tra i 15 e i 20) che avrebbe posto fine a qualunque speculazione. A qualsivoglia speranza di incastrare l’acquisto del big con la permanenza, nella blasonata società rivale, del giocatore con cui era stato intavolato lo scambio di fine agosto. Tutto da rifare, invece. Con le ovvie complicazioni che tutto questo comporta.

Sta diventando una vera e propria telenovela il caso Abraham-Saelemaekers, i due calciatori che Roma e Milan si sono scambiati sul finale della scorsa sessione estiva di scambi, ragionando nell’ottica – forse non più valida, per lo meno lato rossoneri – di perfezionare a fine stagione i rispettivi acquisti a titolo definitivo.

Mentre il belga, al netto di quattro panchine consecutive, compresa quella nella notte di Bilbao, che Ranieri gli ha sorprendentemente ‘inflitto’, ha convinto tutti grazie ad una stagione coi fiocchi, impreziosita da 6 gol e 5 assist, l’attaccante inglese è ancora in bilico in quel di Milanello.

L’ex Chelsea è stato sì decisivo in talune partite chiave della stagione rossonera – una su tutte la finale di Supercoppa Italiana – ma, al netto di altre giocate importanti nelle ormai classiche rimonte targate Conceiçao, non dovrebbe far parte del progetto futuro del club di Via Aldo Rossi. Inoltre, sorgono problemi di altra natura. Che potrebbero peggiorare ancora lo scenario.

Saelemaekers addio, irrompono le inglesi: Ghisolfi alle strette

Nella sua edizione odierna ‘Il Corriere dello Sport’ dipinge di fatto un quadro a tinte fosche per quello che riguarda il futuro in giallorosso del jolly belga. Oltre a sottolineare come il recente straordinario impatto avuto in nazionale con la felice rimonta dei ‘Diavoli Rossi‘ nel return-match di Nations League con l’Ucraina abbia fatto lievitare il costo del suo cartellino, si registra un doppio pericoloso interesse sul giocatore proveniente da Oltremanica.

Il redivivo Nottingham Forest, vera sorpresa della stagione in Premier, e il sempre ambizioso Newcastle avrebbero già messo gli occhi sull’ancora 25enne belga, le cui caratteristiche si sposerebbero bene col dinamismo e il ritmo del campionato inglese.

Insomma, per Ghisolfi si preannunciano tempi duri. Per acquistare a titolo definitivo l’ex Bologna non sarà necessario solamente concordare un prezzo d’uscita col Milan, ma anche sperare che i rossoneri non accettino, nel frattempo, le presumibili lusinghiere offerte che arriveranno dall’Inghilterra sul calciatore.