Thiago Motta alla Roma: colpo di coda Friedkin, arriva la svolta

Il tam tam mediatico relativo alla scelta del nuovo allenatore sta continuando a tenere banco in casa Roma. Ecco cosa sta succedendo

Sono giorni molto importanti per il futuro della Roma. In campo, dove i giallorossi cercano punti pesantissimi al ‘Via del Mare’ contro il Lecce, ma anche dietro la scrivania. Oltre all’oculato restyling dirigenziale, i Friedkin dovranno infatti portare avanti il percorso riguardante la nuova guida tecnica, grazie anche ai suggerimenti di Ranieri e Ghisolfi. Ammesso che ciò, nelle segrete stanze del quartier genere giallorosso, non sia già avvenuto.

Le parole pronunciate da Ranieri nella conferenza stampa di presentazione alla sfida contro i salentini non sono affatto passate inosservate. Spegnendo sul nascere ogni possibile virata dei giallorossi per Gasperini, il tecnico testaccino ha comunque indicato una strada. Ecco perché un nome ritornato in auge – come anticipato dalla nostra redazione – è quello di Stefano Pioli, ma non è il solo. ‘La Stampa’ nelle scorse ore ha infatti rilanciato in modo deciso la candidatura di Massimiliano Allegri, con il tecnico livornese che avrebbe fornito un’apertura di massima all’idea di raccogliere l’eredità del tecnico testaccino. Le sorprese, però, sono sempre dietro l’angolo.

Roma, non tramonta l’ipotesi Thiago Motta per la panchina

In un mosaico che si sta arricchendo di nuovi protagonisti – tra comparse e profili d’eccezione – non possono essere esclusi neanche i profili di Valverde e Thiago Motta, citati in ottica Roma nell’edizione romana de ‘La Repubblica’. Veri e propri contatti tra le parti non ci sono stati; si tratta piuttosto di tracce da prendere in considerazione e alle quali non chiudere la porta.

A tal proposito, ricordiamo come l’ex allenatore della Juventus sia stato accostato soprattutto all’Atalanta. Con Gasperini mai così vicino all’addio ai nerazzurri, i bergamaschi non vogliono farsi trovare impreparati e stanno preparando il terreno in vista del suo successore. Quello di Motta è un profilo che, in quanto a progettualità e margini di crescita, risulta assolutamente spendibile per la ‘Dea’. Dal canto suo, fino a questo momento la Roma non ha mosso passi di un certo tipo per il tecnico italo-brasiliano. La sua candidatura, però, non va esclusa a priori così come quella dell’attuale tecnico dell’Athletic Club di Bilbao. Altra storia, altri intrecci. In un modo o nell’altro, i Friedkin saranno chiamati a scrivere la parola fine al toto allenatori nelle prossime settimane. Il cerchio si sta per stringere, tra ammiccamenti e depistaggi.