Dalla Juve alla Roma, il nuovo allenatore rescinde subito

Prosegue il frenetico casting per la panchina giallorossa del prossimo anno: ritorno di fiamma per il tecnico già corteggiato in autunno

Se non avesse deciso – in realtà lo avrebbe già fatto nello scorso giugno, salvo poi cedere al cuore rispondendo alla chiamata della ‘sua’ Roma – di chiudere per sempre con la sua gloriosa carriera di allenatore, il problema non si porrebbe nemmeno.

Claudio Ranieri, protagonista ed artefice della straordinaria cavalcata che ha quanto meno portato il club giallorosso a giocarsi la qualificazione all’Europa dell’anno prossimo nelle ultime giornate di campionato, sarebbe confermatissimo alla guida della squadra.

Peccato che il 73enne testaccino, che davvero non sbaglia un colpo quando viene chiamato nelle vesti di subentrato, di aggiustatutto, di àncora di salvezza nei momenti più bui, lascerà il suo incarico di campo a fine stagione. Si è già accordato coi Friedkin per un prestigioso posto dietro la scrivania, a fare da consulente per la società di Trigoria.

Un compito, questo, che de facto Ranieri sta svolgendo già da diverse settimane, lavorando alacremente per portare a Roma un allenatore che sia un suo degno erede. Che abbia ovviamente la sua approvazione. E con cui lui direttamente possa e debba parlare per illustrare il progetto degli americani per una nuova era di successi in casa Roma.

Da Gasperini a Mancini passando per Allegri e Montella (senza dimenticare le piste Sarri e Farioli), sono innumerevoli i tecnici accostati al club giallorosso per il prossimo anno. Nonostante le decise smentite di rito dell’allenatore romano, il nome giusto potrebbe comunque uscire fuori dalla lista che i quotidiani e i portali web hanno già stilato da mesi.

Ranieri vira su Pioli: il tecnico pronto al grande ritorno in Italia

Come riferito stamane dalle colonne de ‘Il Messaggero’, la Roma sembra esser tornata con decisione su un profilo che sta trovando non poche difficoltà nella sua esperienza all’estero. Già in bilico circa un mese fa, quando la zona Champions si era allontanata, l’allenatore parmigiano è stato accostato con insistenza alla Juve, a caccia di un traghettatore con licenza di conferma per il dopo Thiago Motta.

La scelta dei bianconeri è poi caduta sull’ uomo di famiglia Igor Tudor che, quanto meno fino al prossimo 31 luglio – dopo il Mondiale per Club – guiderà la ‘Vecchia Signora’. Tramontata definitivamente l’idea Stefano Pioli come nuovo condottiero alla Continassa, si è rifatta sotto la Roma.

L’esistenza di una clausola che consente all’allenatore del 19esimo scudetto del Milan di liberarsi dall’Al Nassr è un punto nodale che però è già conosciuto da tutti gli attori in gioco. La volontà del tecnico potrebbe fare la differenza nella scelta definitiva che Ranieri starebbe cullando come conclusione dei suoi tanti sondaggi. Lo stesso Pioli non vedrebbe l’ora di tornare in Italia per misurarsi nuovamente in una piazza che anni fa lo ha visto protagonista ma sulla sponda opposta. Quella biancoceleste.