Inter-Roma, incontro fissato: lo scambio è clamoroso

Prossime avversari in campionato, nerazzurri e giallorossi potrebbero aprire un nuovo fronte sul mercato: l’idea è percorribile

Tenute in sospeso fino alla serata di ieri – quando poi la Lega Serie A ha ufficializzato data e ora del prossimo match di campionato che le vedrà sfidarsi nel teatro del ‘Meazza‘ – Inter e Roma sono ad un crocevia importante delle rispettive stagioni.

Se i meneghini hanno l’obbligo di vincere per mantenersi quanto meno appaiati al Napoli dopo il disastro consumatosi a Bologna, i capitolini puntano ad un risultato di prestigio per tenere accesa quella flebile fiammella chiamata Champions League.

Intanto, i telefoni dei dirigenti di entrambi i club suonano all’impazzata. La linea Roma-Milano, già calda sul fronte giallorossonero col Milan per la questione Abraham-Saelemaekers, potrebbe farsi bollente tra Beppe Marotta e Florent Ghisolfi. I due, che si sono dati appuntamento a fine stagione per parlare del possibile riscatto di Nicola Zalewski da parte dei nerazzurri, hanno in agenda un incontro per iniziare a colloquiare di un possibile scambio che avrebbe davvero del clamoroso.

Come riferito nelle edizioni odierne de ‘Il Messaggero‘ e de ‘Il Tempo‘, due ‘figli di Roma’ – nella già nota accezione di Ghisolfi per i calciatori cresciuti nel vivaio di Trigoria – uno solo dei quali militante in maglia giallorossa, potrebbero entrare in un affare al momento complicato, ma non impossibile da chiudere.

Pellegrini-Frattesi, prove di scambio con Zalewski sullo sfondo

I due quotidiani romani, dopo una panoramica sulle differenti stagioni vissute nella Capitale da Lorenzo Pellegrini, e all’ombra del Duomo da Davide Frattesi, hanno fatto anche il punto sui possibile scenari futuri. Che potrebbero coinvolgerli o separatamente o addirittura congiuntamente, con l’idea di uno scambio di cartellini che appare tutt’altro che peregrina.

Al netto dell’interesse già mostrato dal Napoli di Antonio Conte per il nerazzurro – i partenopei avevano sondato poi lo stesso Pellegrini a gennaio – e al fatto che il numero 7 giallorosso (contratto in scadenza a giugno 2026) è praticamente certo di lasciare il club del suo cuore a giugno, le strade di Inter e Roma potrebbero incrociarsi nel mezzo. Ovvero nel canale aperto sul cartellino di Nicola Zalewski.

Curiosamente mai compagni di squadra nonostante abbiano condiviso – ma in tempi per l’appunto diversi – anche una felice esperienza con la maglia del Sassuolo, Pellegrini e Frattesi potrebbero scambiarsi la maglia a fine anno. Il giocatore interista resta uno dei grandi obiettivi di mercato del Ds Ghisolfi, pronto magari a proporre il cartellino del Capitano sul piatto pur di agevolare lo scambio. La carta Zalewski può essere poi un’importante arma nelle mani del dirigente giallorosso come calamita aggiuntiva alla definizione di un affare che, salvo un certo conguaglio a favore della Beneamata, accontenterebbe di fatto tutti.