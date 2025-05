Calciomercato Roma, ritorno in campo e firma: dietrofront Friedkin

Importante novità nel futuro del calciatore: il rinnovo di contratto non è più un miraggio dopo gli ultimi aggiornamenti dal centro sportivo

A prescindere da come finirà una stagione che verrà in ogni caso ricordata per i disastri nelle scelte e nella programmazione fatte prima di Natale – la Roma è riuscita nell’impresa di cambiare due allenatori dopo appena 12 giornate di campionato – ma anche per la clamorosa rimonta della squadra giallorossa, ormai a ridosso della zona Champions grazie all’incredibile lavoro di Claudio Ranieri, le manovre di mercato sono iniziate da tempo.

I colloqui esplorativi, i sondaggi, i corteggiamenti, le trattative per portare nella Capitale volti nuovi non riguardano solo il grande tormentone che occupa ormai da mesi le prime pagine dei giornali e non solo: stiamo parlando del tanto atteso annuncio sul profilo che dovrà raccogliere la pesante eredità del 73enne di San Saba.

Al di là di chi verrà chiamato a guidare la squadra nelle prossime stagioni infatti, il DS Florent Ghisolfi ha già inviato i suoi emissari in Italia, in Europa e in Sudamerica, a caccia di quei prospetti ritenuti utili e funzionali al progetto. Qualcuno sostiene anche che tutti gli obiettivi di mercato sui quali il francese si sta muovendo abbiano tra l’altro già ricevuto la benedizione del nuovo allenatore. Che magari è stato già scelto dalla dirigenza a dispetto dell’assenza del classico comunicato ufficiale.

Il bomber non molla: il rinnovo non è più un miraggio

Come riferito dal portale inglese ‘Footballinsider247.com‘, l’attaccante inglese Dominic Calvert-Lewin, già nel mirino della Roma sia per il suo status di free agent sia per essere un giocatore dell’Everton di Dan Friedkin, è tornato ad allenarsi con la squadra in vista di un suo rientro in campo prima della fine della stagione.

Fermo da fine gennaio per un fastidioso infortunio al bicipite femorale della coscia, l’ex nazionale britannico ha collezionato 22 presenze in campionato – per un totale di 1582 minuti in campo, andando a segno tre volte e fornendo due assist ai compagni.

Praticamente certo, ormai da diverso tempo, di lasciare i Toffees a fine stagione accasandosi a zero presso altri lidi (anche Juve e Milan avevano sondato con interesse il suo profilo) il classe ’97 nativo di Sheffield avrebbe manifestato ora la sua volontà di restare a Liverpool. Per farlo serve ovviamente il beneplacito del club inglese, che ha appena rinnovato le sue figure dirigenziali con l’arrivo del nuovo Ds Nicky Hammond e del nuovo CEO Angus Kinnear.

Il succitato sito riferisce di una nuova apertura della società britannica in vista di un rinnovo dell’attaccante: uno scenario impensabile fino a qualche settimana fa. Se dovesse arrivare l’inaspettata firma sul nuovo contratto, le pretendenti italiane (Roma compresa) dovrebbero rivolgere il loro sguardo altrove. Friedkin ha spiazzato tutti ancora una volta.