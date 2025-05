Cambiale Svilar e assegno da 60 milioni: la Roma ha chiuso i conti

Nuovo colpo di scena nella trattativa sul rinnovo di Mile Svilar con la Roma: il cambio di rotta sconvolge lo scenario

Leader. Decisivo. Invocato ed amato dai tifosi. Il volto forse più emblematico della folle corsa del club giallorosso verso una qualificazione alla prossima Champions League che ora è possibile anche grazie al suo enorme contributo.

Basti pensare che Mile Svilar – sì, quello che faceva il secondo a Rui Patricio prima dell’avvento di Daniele De Rossi sulla panchina della Roma – è il portiere che può vantare il più alto numero di clean sheet in Serie A. Niente male per un estremo difensore la cui crescita esponenziale ha scatenato ovviamente l’interesse delle big d’Europa sul suo profilo.

Già impegnato da settimane in una trattativa per il rinnovo di contratto che si fa quanto mai necessaria ed impellente (il nativo di Anversa è legato ai giallorossi fino al 2027, ma a ‘soli’ 800mila euro a stagione) il Ds Ghisolfi avrebbe messo sul piatto diverse proposte. Letteralmente ritoccate di settimana in settimana per ‘colpa’ delle incredibili prestazioni dell’estremo difensore, sempre decisivo da parecchi mesi a questa parte.

Dai 3 milioni fissi di ingaggio alla stessa cifra ma con bonus che porterebbero lo stipendio a 4 netti annui, più l’inserimento di una clausola, espressamente richiesta dagli agenti del belga-serbo, il dialogo sarebbe proseguito nella massima armonia, con la Roma forte della già manifesta volontà del portiere di restare nella Capitale.

Ebbene, le ultime indiscrezioni riferite stamane dal quotidiano ‘Repubblica‘ dipingono invece un quadro le cui tinte sarebbero ancora fosche. Nulla è compromesso, ci mancherebbe, ma la strada si è fatta in salita.

Rinnovo Svilar, ribaltone Roma: tutto aperto senza la Champions

La succitata testata parla espressamente di una mancata formalizzazione di una vera proposta economica al portiere. In questo momento l’ipotesi rinnovo sarebbe passata in secondo piano rispetto alla necessità di far cassa. L’eventualità che la Roma possa valutare una sua cessione, infatti, sarebbe sul tavolo da settimane e questo dipenderebbe più da questioni di bilancio che da una vera e propria mancata volontà di affidarsi ancora a Svilar per il futuro.

Il club avrebbe maturato la convinzione che, senza l’introito garantito dalla partecipazione alla prossima Champions (20 milioni subito, più 40 all’atto della vera e propria composizione della ‘Phase League‘ con relativo calendario), verrebbero prese in considerazioni le milionarie offerte che Chelsea, Bayern Monaco, Newcastle, Manchester City e chi più ne ha più ne metta, sono già disposti a mettere sul piatto.

Proprio quando sembrava tutto fatto per la firma di un quinquennale per l’estremo difensore arrivato a costo zero a Roma, ecco la doccia fredda. Gelata. Si prega di riaprire immediatamente i rubinetti dell’acqua calda se non si vuole chiudere la stagione, al di là del piazzamento finale in campionato, con una beffa davvero amara.