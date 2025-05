Gyokeres rovina la Juve: lo scambio con Osimhen fa saltare Giuntoli

Il clamoroso intreccio di attaccanti all’orizzonte potrebbe essere nefasto per le sorti del dirigente: le due big mettono la Juve nei guai

Da Victor (Osimhen) a Viktor (Gyökeres), il passo potrebbe essere breve. Ma davvero deleterio per le ambizioni della ‘Vecchia Signora‘ che, a prescindere da una qualificazione Champions tutt’altro che certa, è alla disperata ricerca di un bomber con la B maiuscola per ripartire di slancio nella prossima stagione.

Per farlo, ovviamente, alla Continassa tutti si aspettano che la squadra possa raggiungere l’obiettivo minimo del quarto posto: una missione che, sebbene sia nelle corde della squadra bianconera, si è complicata nelle ultime settimane per via dell’eccezionale cammino della Roma, della resilienza di una Lazio che non molla, e della pericolosità di un Bologna che vuole ripetersi dopo l’exploit della scorsa annata.

Al netto della conquista del suddetto posto al sole, il Football Director Cristiano Giuntoli è ormai alacremente impegnato da settimane alla definizione dell’affare dell’estate: riportare Victor Osimhen in Italia. O pagando direttamente all’ex amico De Laurentiis la clausola rescissoria di 75 milioni appiccicata al contratto del nigeriano, o andando a trattare col Napoli ben sapendo delle incredibili difficoltà, se non dell’impossibilità, di avere alcunché di facile davanti a sé.

Intanto, in giro per l’Europa, altre big muovono le loro pedine in vista di un rafforzamento del reparto offensivo. Il clamoroso valzer delle punte che si va a delineare, causato dalle milionarie offerte messe sul tavolo per gli attaccanti più ambìti, rischiano di lasciare Giuntoli con un pugno di mosche in mano. O con un cerino che nessuno accenderebbe per fargli luce.

Simeone, pronto l’affondo per Gyökeres: Juve nei guai

Se sul fronte dell’auspicata cessione di Dusan Vlahovic si registrano importanti passi avanti nell’interesse sempre più forte mostrato dal Fenerbahce di José Mourinho per lo slavo, sulla questione del centravanti chiamato a sostituirlo la Juve rischia di essere beffata non una, ma due volte.

Dalla Spagna il portale ‘Fichajes.net‘ rilancia la volontà di Diego Simeone, tecnico dell’Atletico Madrid, di arrivare al cartellino del succitato Gyökeres, pallino dell’allenatore dello United Ruben Amorim.

Non approfondendo volutamente in questa sede il fatto che il’ Cholo’ abbia messo gli occhi anche su David Hancko – già obiettivo bianconero della difesa – l’arrivo dello svedese a Madrid comporterebbe una decisa virata dei Red Devils – già intenzionati a sobbarcarsi la clausola ma soprattutto disposti a garantire un ingaggio annuo faraonico – proprio su Victor Osimhen, l’oggetto dei desideri della piazza juventina.

Come se non bastasse la frustrazione per il sorpasso degli inglesi sull’ex attaccante del Lille, ecco un’altra notizia nefasta in arrivo. Dalle colonne de ‘La Gazzetta dello Sport‘ e ‘Tuttosport‘ emerge come il Napoli abbia messo nel mirino Rasmus Hojlund, l’ex Atalanta ora di proprietà dello United.

Non è difficile immaginare che, col doppio binario di bomber spalancato sulla via Napoli-Manchester, a rimetterci potrebbe verosimilmente essere proprio la Juve. E il suo dirigente, che resterebbe a mani vuote.