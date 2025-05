35 milioni e addio Roma: ha già l’accordo coi rossoneri

Nuova indiscrezione su uno dei giocatori più ricercati a livello europeo: prezzo fissato, l’annuncio non lascia spazio a dubbi

Tra importantissimi impegni di campo – la Roma si giocherà una buona fetta delle sue possibilità europee nello scontro diretto con l’Atalanta il 12 maggio al Gewiss Stadium – e l’arrivo dei Friedkin in Italia (logico pensare che il viaggio nella Capitale coinciderà con l’annuncio del nuovo allenatore dei giallorossi), incombe il mercato. Quello vero. Quello a cui tutti i tifosi guardano in vista della costruzione di una rosa davvero competitiva su tutti i fronti.

Ecco che allora, al di là del misterioso, ma non ancora per molto, Mister X che dovrà raccogliere la scomoda eredità di Claudio Ranieri, Florent Ghisolfi è già molto impegnato alla caccia di quei profili giusti che, forse su stessa indicazione del nuovo tecnico, siano ritenuti funzionali al nuovo progetto giallorosso.

Uno di questi è certamente l’attaccante brasiliano Igor Paixão, protagonista di un’ottima stagione con la maglia del Feyenoord, con cui ha realizzato 14 gol e sfornato 13 assist in 31 gare di Eredivisie.

Dal portale olandese ‘Voetbalprimeur.nl‘ arrivano in esclusiva delle dichiarazioni del sudamericano, già seguito non solo dalla Roma, ma anche da Napoli ed Atalanta in Serie A, sul suo futuro.

Il sogno di Paixão: affondo rossonero da 35 milioni

“Non ci voglio nemmeno pensare ancora ad un trasferimento. Sto andando molto bene al Feyenood. Se succederà, allora succederà. È nelle mani di Dio“, ha esordito il classe 2000 nativo di Macapà.

“Devo essere onesto: è stato grazie ai tifosi presenti che mi sono sentito subito a casa a Rotterdam. È stato un bel cambiamento dal Brasile. Un’altra lingua, un clima completamente diverso, un’altra cultura. Ma quei ragazzi sugli spalti mi hanno accolto con un caloroso benvenuto. Voglio davvero ricambiare ogni settimana con un grande sorriso e dei gol. Lo stesso vale per le persone del club. Sono tutti gentili con me”, ha proseguito.

Poi, tornando sulle insistenti voci che lo vorrebbero lontano dall’Olanda già nella prossima stagione, ecco la confessione rivelatrice. Che cambia non di poco il possibile destino del giocatore. Che in ogni caso non verrebbe mai ceduto per una cifra inferiore a 35 milioni. “Sai dov’è il mio cuore, vero?” – dice ridendo Paixão-: “Il Flamengo è il club di tutta la mia famiglia…”, ha concluso.