Dal Milan all’Inter, Diavolo fregato: tradimento choc dopo la finale

I due club milanesi si contendono un calciatore ambìto anche da diverse altre squadre: la svolta arriva dopo l’ultimo atto

La stagione 2024/25 volge ormai al termine nei cinque maggiori campionati europei, con alcuni verdetti già emessi (relativamente alla corsa al titolo – vedi i trionfi di Bayern Monaco, Liverpool e PSG) ed altri a cui manca davvero poco per essere ufficiali (Barcellona in Spagna) e uno tutto riaperto dall’inopinato pareggio casalingo della capolista nell’ultima giornata disputata (ci riferiamo ovviamente all’appassionante lotta Scudetto tra Napoli ed Inter).

In quasi tutta Europa è però anche tempo di finali: non solo delle rispettive coppe nazionali, ma anche degli ultimi atti che assegnano i trofei in Champions League, in Europa League e in Conference.

Proprio stasera lo ‘Stadio Olimpico‘ di Roma ospiterà la gara di Coppa Italia tra Milan e Bologna, che decreterà la vincitrice della seconda competizione, per importanza, dei titoli messi in palio dalla Lega Serie A. Giusto tra qualche giorno, nel suggestivo teatro di Wembley, saranno Manchester City e Crystal Palace a contendersi invece la FA Cup, ultimo obiettivo (oltre ad una qualificazione Champions ancora in bilico) a disposizione della squadra di Guardiola.

Ricordando anche l’atteso appuntamento con la finale di Champions tra Inter e PSG, prevista per il 31 maggio, sei giorni prima nei Paesi Baschi il Manchester United di Ruben Amorim sfiderà il Tottenham per l’epilogo dell‘Europa League. Proprio nel triangolo Roma-Londra-Bilbao si gioca intanto una partita di mercato che vede coinvolti diversi club.

Tutti pazzi per Mateta: affondo Inter, ‘Diavoli’ beffati

Come riferito dal portale ‘Teamtalk.com‘, e come confermato anche dai flussi di mercato riportati da ‘Transferfeed.com‘, sarebbe già in atto una sorta di asta per Jean-Philippe Mateta, il 27enne francese attaccante del Crystal Palace col contratto in scadenza a giugno del 2026.

Protagonista di un’ottima stagione con la maglia delle ‘Eagles‘ – 14 gol in 35 gare di Premier e grande contributo offerto alla causa per il raggiungimento della succitata finale contro i ‘Cityzens’ – il calciatore ha attirato su di sé l’interesse di Manchester United, Nottingham Forest, Bayern Monaco, Atletico Madrid, Inter e e Milan.

Nella lotta tutta milanese per un profilo che migliorerebbe in modo sensibile la potenza di fuoco del loro attacco, il club di Viale della Liberazione godrebbe, secondo il portale britannico, di un indubbio vantaggio derivante dalla certezza di disputare la prossima Champions League. Cosa che al momento è quasi impossibile per il Milan, ma ancora in dubbio per i Red Devils, obbligati a vincere col Tottenham per staccare il pass per la prestigiosa kermesse europea del prossimo anno.

Anche finanziariamente parlando, i margini di manovra di Marotta e soci, aumentati dopo l’approdo alla finale di Monaco di Baviera, potrebbero portare l’Inter a soddisfare la richiesta del Palace di 35 milioni per la cessione del suo gioiello. Con buona pace, oltre che dei rivali cittadini, anche dello stesso United, pronto a virare su Liam Delap, in uscita dall’Ipswich Town.