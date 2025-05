Esonero Conceiçao e nuovo allenatore Milan: hanno già chiuso

La disfatta rossonera nella finale di Coppa Italia ha portato il club a confermare quanto già fosse nell’aria: è partito il post-Sergio Conceiçao

Un solo vero tiro verso la porta difesa da Skorupski, tra l’altro favorito da un diabolico precedente rimpallo sul corpo di un difensore del Bologna: questo il magro, magrissimo, bilancio della produzione offensiva del Milan in quella che a tutti gli effetti era stata definita la gara più importante dell’anno, la finale di Coppa Italia.

Nell’àmbito di una stagione assolutamente disastrosa, con la sola gioia della vittoria della Supercoppa Italiana conquistata in rimonta ai danni dell’Inter in quel di Riyadh, il Diavolo era chiamato a conquistarsi sul campo un secondo trofeo, tra l’altro foriero di una qualificazione all’Europa League che potrebbe non arrivare dal piazzamento in campionato, che avrebbe quanto meno salvato la stagione. Missione fallita. Con relativo scoramento, accompagnato dalla delusione e dall’ira dei tifosi, per il modo in cui il Milan ha perso la gara con l’ottima formazione felsinea.

Poca voglia di lottare, scelte sbagliate sia da parte degli interpreti in campo che dal già quasi – prima della gara – esautorato tecnico in panchina: la serata del Milan è stata l’emblema di un’annata da dimenticare in fretta.

“Condividiamo la delusione dei tifosi. Sono stati fatti vari errori e bisognerà guardare avanti e correggerli per tornare dove ci aspettiamo di essere noi dirigenti e i tifosi“, le parole di un amareggiato Giorgio Furlani nel post-partita dell’Olimpico. Una sorta di conferma ulteriore, se ce ne fosse stato ancora bisogno, sulla fine dell’era Conceiçao a Milanello.

Addio Conceiçao dopo il ko: riparte il toto-allenatore

“La ritroveremo l’anno prossimo al Milan?“, ha chiesto forse un po’ maliziosamente la conduttrice di Mediaset Monica Bertini al tecnico portoghese nell’immediato post-gara di Coppa Italia. “Ci vediamo domenica a Roma“, la lapidaria risposta dell’ex Porto. Più di un indizio sulla fine di un rapporto messo già pesantemente in discussione dopo l’amara eliminazione nel Playoff di Champions.

Qualcuno aveva già suggerito che anche in caso di trionfo nella Capitale, il lusitano non sarebbe rimasto in panchina ma nel calcio, si sa, i risultati hanno il loro peso. Se avesse davvero portato due trofei nel giro di sei mesi, forte anche dell’affetto di parte dei tifosi che lo hanno apprezzato per la sua infallibilità nei derby della Madonnina, forse Conceiçao avrebbe nutrito qualche speranza di restare al timone. La deludente disfatta dell’Olimpico ha messo una pietra tombale su tale eventualità.

Nella corsa alla successione dell’allenatore, ecco tornare in voga i nomi di Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri. Con Antonio Conte, ex prima scelta del Milan la scorsa estate, che sembra ormai destinato a tornare alla Continassa.