Chiusura totale per Allegri: la Roma ci ha preso gusto

Impazzano le voci di mercato sul futuro del tecnico livornese, sempre accostato alla Roma: c’è la novità dell’ultim’ora

Impegnata sul campo in una gara che ha assunto una valenza decisiva – lo sarebbe stata forse a maggior ragione se la Roma avesse fatto bottino pieno a Bergamo – per difendere un posto in Europa nella speranza che arrivino buone notizie dalle partite delle rivali, la formazione giallorossa aspetta il Milan in un Olimpico stracolmo di entusiasmo, di amore e di riconoscenza.

Già perché l’ultima uscita stagionale casalinga coincide con l’ultima panchina di Claudio Ranieri da allenatore della Roma davanti al suo pubblico. E, coincidenza delle coincidenze, anche con la sua 500esima panchina in Serie A di una carriera straordinaria.

Tutti sono pronti a salutare per l’ultima volta il mister, che non ha resistito, nello scorso novembre, a venire in soccorso per la terza volta in 15 anni del club del suo cuore. Tutti sarebbero anche pronti, per la verità, a salutare – con umori differenti a seconda del profilo scelto – il suo successore. Che però ancora non viene annunciato dal club capitolino.

Il nome di Max Allegri, di fatto il preferito dei tifosi anche per le opzioni che resterebbero sul tavolo, aleggia ancora nell’etere romano e non solo. Nelle ultime ore nuove rivelazioni hanno contribuito ad alimentare il dibattito che a questo punto coinvolge anche i veri desideri di Ghisolfi e Ranieri: ma la Roma vorrebbe davvero in panchina il tecnico livornese?

Allegri alla Roma, il grande ex spinge il club giallorosso a…

Ancora disoccupato di lusso, accostato anche al Milan per un grande ritorno che però, stando alle indiscrezioni riportate dall’esperto di mercato Paolo Paganini, ora non sarebbe più un’opzione percorribile, l’ex allenatore della Juve non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro.

Avvistato nella Capitale non solo al Foro Italico, dove ha visto diversi match degli Internazionali d’Italia di tennis, ma anche nelle vie del centro a fare acquisti in dolce compagnia, Allegri è il candidato preferito anche di Ubaldo Righetti, l’ex difensore della Roma Campione d’Italia nel 1982/83, nonché grande amico personale del mister toscano.

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport per parlare del destino dell’allenatore che, stando sempre alle parole di Paganini, è la prima scelta del Napoli qualora Antonio Conte decidesse di fare ritorno a Torino, Righetti si è esposto con un invito quasi provocatorio alla dirigenza giallorossa.

“La Roma sta cercando l’allenatore e Max Allegri attualmente è libero. Io mi chiedo come mai l’AS Roma non chiama Allegri? Non l’hanno mai chiamato…”, ha dichiarato l’ex difensore. Non la prima volta, questa, in cui viene sottolineato che, tanto per Allegri quanto per altri allenatori top avvicinati ai giallorossi, la dirigenza non abbia realmente affondato il colpo…