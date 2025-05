Conte alla Juventus: accordo raggiunto e blitz in sede

Si va delineando il futuro del tecnico salentino, impegnato sul campo alla conquista dello Scudetto: incontro decisivo per il via libera

Archiviato l’inutile, ai fini della classifica delle squadre impegnate in campo, anticipo del sabato tra Genoa ed Atalanta, la Serie A si appresta a vivere una domenica di autentica passione con le restanti 9 gare della domenica sera.

In ballo ci sono ancora tanti verdetti – dalla lotta salvezza ai posti in Europa, alla battaglia per lo Scudetto tra Napoli ed Inter – che il campo dovrà rilasciare. E non è assolutamente detto che qualcosa si decida in via definitiva al fischio finale della 37esima giornata.

Le attenzioni del grande pubblico sono rivolte soprattutto al ‘Tardini‘, dove il Parma ospita il Napoli, e al ‘Meazza’, teatro di Inter-Lazio. Già questi due match, presi singolarmente, potrebbero indirizzare in un senso o nell’altro i destini di parecchie altre squadrte in lotta per i rispettivi obiettivi.

Dopo il clamoroso pareggio interno dei partenopei col Genoa nel turno precedente, l’Inter è tornata ad alimentare il sogno del secondo titolo nazionale consecutivo dopo quello conquistato in modo netto lo scorso anno.

A Napoli si vivono ore di assoluta passione però non solo per l’importantissimo traguardo che sarebbe lì, a portata di mano – gli azzurri restano padroni del loro destino -, ma anche per capire se l’artefice principale della comunque straordinaria annata dei campani,, resterà in sella anche il prossimo anno.

Dopo aver instillato più di un dubbio sull’unità di intenti (e di obiettivi da perseguire) con la società alla vigilia di Monza-Napoli di qualche settimana fa, Antonio Conte non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro. Quanto meno non ufficialmente, anche se in pentola bollono succose novità.

Conte-Juventus, accordo di massima: manca il ‘sì’ di ADL

Oltre ad esser accreditato, ormai da tutte le società di scommesse, come il favorito alla successione di Igor Tudor sulla panchina della ‘sua’ Juve, il tecnico salentino e il suo entourage avrebbero mosso passi concreti verso il club bianconero negli ultimi giorni.

Ovviamente tutto sarebbe partito da John Elkann e dalla proprietà juventina, decisa ad avviare un nuovo corso di trionfi e successi richiamando alla base un bianconero DOC. Che ha già dimostrato eccome di vincere alla guida della ‘Vecchia Signora’. E che per inciso non ha mai fatto mistero di essersi pentito della scelta di sbattere la porta ed andar via nel luglio 2014.

Il giornalista Carlo Laudisa, esperto di mercato per conto de ‘La Gazzetta dello Sport‘, ha fatto il punto della situazione fornendo importanti aggiornamenti sul possibile nuovo matrimonio Conte-Juventus.

“Per quanto riguarda il tecnico leccese ci sarà un summit tra le parti, e quest’incontro sarà decisivo per capire con quali modalità il patron azzurro Aurelio De Laurentiis libererà Conte. Quest’ultimo ha già un accordo di massima con la Juventus. Dato che c’è un contratto ancora in essere, Conte deve avere un via libera dal suo presidente”, ha scritto il giornalista.