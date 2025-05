Nuovo allenatore: offerta rifiutata e via libera Roma

Nuovo capitolo dell’infinita telenovela sul nuovo tecnico del club giallorosso: dopo il ‘no’ alla proposta, si riapre la pista

Forse qualcuno aveva pensato che fosse la serata giusta. L’Olimpico ribolliva di entusiasmo tanto nel celebrare una vittoria comunque importante per alimentare le speranze europee della Roma (Champions o Europa o Conference League che sia), quanto nel salutare per l’ultima volta, per lo meno in gare casalinghe, un mito come Claudio Ranieri.

L’ideale passaggio di consegne tra il 73enne tecnico di San Saba e il suo successore sarebbe in effetti potuto avvenire nella pancia dello stadio col tanto atteso annuncio ufficiale della proprietà americana. Macché. La tanto attesa fumata bianca (che, di fatto, è stata molto più rapida per l’elezione del nuovo Papa che per il nuovo allenatore della Roma) non è ancora arrivata.

Perfino un prestigioso quotidiano come ‘La Stampa‘, in un pezzo a firma Enrico Testa, ha squarciato la settimana che porterà all’ultima giornata di campionato (già, perché ci sarebbero anche le urgenze del campo su cui restare concentrati) con la rivelazione di un accordo tra la Roma e Jürgen Klopp per un arrivo del tecnico tedesco nella Capitale a partire dalla prossima stagione.

Il tutto è stato poi seccamente smentito dagli agenti dell’ex manager del Liverpool, che hanno negato qualsivoglia trattativa tra le parti. Il colpo di scena finale, che avrebbe riscritto la storia con un nome davvero altisonante, è stato messo nel cestino. Almeno per ora. Si torna sui nomi già battuti nelle scorse settimane, con importanti novità al riguardo.

Farioli, ancora tu: ‘no’ al Braga, futuro in Serie A?

Protagonista di un incredibile suicidio sportivo alla guida dell’Ajax (i Lancieri hanno gettato alle ortiche un campionato che ancora a 3 giornate dalla fine li vedeva saldi in testa con 4 punti sul PSV, dopo che il distacco aveva toccato perfino le 8 lunghezze a 5 gare dal termine), Francesco Farioli ha risolto il suo contratto col club di Amsterdam. Tornando di fatto come nome libero per chiunque voglia coinvolgerlo in un nuovo progetto tecnico. Magari in Italia. Magari alla Roma, come si vocifera da settimane.

La direttrice di Calciomercato.it Eleonora Trotta ha svelato gli ultimi aggiornamenti sulla figura del 36enne toscano attraverso un tweet sulla piattaforma X.

Farioli avrebbe già declinato l’opzione portoghese rappresentata dal Braga, che subito aveva contattato il suo entourage dopo l’addio all’Ajax. Per l’allenatore restano in piedi le piste che portano in Premier, in Bundesliga e anche in Serie A, con la Roma ovviamente candidata favorita qualora la scelta dell’allenatore sia quella di tornare, dopo tanti anni, in Italia.