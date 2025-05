Primo acquisto per la Roma: firma con lo sconto

Il Ds giallorosso lavora su più tavoli: in attesa di chiudere per il nuovo tecnico, avanza la trattativa per il primo colpo di mercato

In casa Roma, oltre al comunque importante piazzamento europeo da mettere in cassaforte con l’ultima gara stagionale in casa del Torino, tiene ovviamente banco la questione del nuovo allenatore che dovrà succedere al leggendario Sir Claudio.

Se la giornata di ieri ha confuso, se possibile, ancor più le idee su chi sia veramente il profilo scelto dai Friedkin, da Ghisolfi e dallo stesso Ranieri per prendere il timone della squadra dal prossimo 1 luglio, il calciomercato dei giocatori ha regalato qualche pista degna di nota.

La stampa turca e quella portoghese hanno rilanciato l’interesse del club giallorosso per Lucas Perri, 27enne portiere brasiliano in uscita dal Lione. La possibile trattativa tra la Roma e i francesi potrebbe nascondere una sorta di volontà di cautelarsi in vista di un ipotetico addio di Mile Svilar, il big salva-risultato per il quale il tanto agognato (dai tifosi e non solo) rinnovo ancora non arriva.

In attesa poi di capire se il Como affonderà davvero il colpo per Bryan Cristante (con ‘Il Corriere dello Sport‘ che nella sua edizione odierna dipinge il centrocampista come risorsa che la Roma vorrebbe tenersi anche per l’anno prossimo), il dirigente transalpino è al lavoro anche per un altro giocatore arrivato nella Capitale a gennaio. E che andrebbe riscattato nell’ottica di una continuità della sua avventura in giallorosso. Il prezzo è stato già fissato a gennaio, ma Ghisolfi starebbe avviando il dialogo su altre basi.

Gourna-Douath, Ghisolfi lavora per lo sconto: dialogo aperto

Escluso dalle liste UEFA, impiegato in campionato per soli 227′ dal suo arrivo, il centrocampista francese Lucas Gourna-Douath è stato chiuso, nelle sue speranze di titolarità o quanto meno di un impiego che prevedesse più minutaggio, prima dalla presenza di Leandro Paredes, e poi dalla ritrovata importanza, nelle gerarchie di mister Ranieri, del succitato Cristante.

Come riferito dal giornalista Filippo Biafora sui social e sulle pagine de ‘Il Tempo’, la Roma non è intenzionata a sborsare i 19,6 milioni di riscatto previsti dall’accordo pattuito con il Salisburgo.

Nell’accordo stipulato ad inizio febbraio era stato anche inserito un obbligo di riscatto al 50% dei minuti disputati dal calciatore. Condizione che però non si è verificata, permettendo di fatto alla Roma di avere le mani libere per provare a tenere Gourna-Douath con uno sconto.

Ghisolfi si starebbe muovendo proprio in questa direzione, tenendo bene a mente che la deadline fissata per l’esercizio del riscatto definitivo, contrariamente ad altre situazioni, scade a fine maggio, non il 30 giugno.