Calciomercato Roma, addio da 3 milioni: giallorossi beffati

Nuova indiscrezione sul calciatore, sempre al centro di voci di mercato sul suo immediato futuro: l’offerta è già sul tavolo

Tutto il mondo Roma è stato scosso, nella mattinata di oggi, dalla sorprendente rivelazione di mister Ranieri, che nel corso di un’intervista esclusiva rilasciata al quotidiano ‘La Repubblica‘ ha di fatto annunciato che il suo erede sia stato già scelto. Ma che al momento la proprietà non intende comunicarlo.

Dando appuntamento a tutti per il prossimo 1 luglio – indicata, forse grossolanamente, come data in cui tutti sapranno chi si siederà sulla panchina giallorossa – il tecnico ha di fatto messo la parola ‘fine’ ad un tormentone che ha sfiancato tanto i tifosi quanto gli addetti ai lavori. Peccato però – particolare non trascurabile – che proprio il fatidico nome non sia ancora stato fatto.

L’attesa, se possibile, rischia così di aumentare: è come se tutti avessimo messo in registrazione un evento che non possiamo ancora vedere in diretta, ma che sarà disponibile sugli schermi tra qualche settimana.

Ci vorrà forse meno tempo, invece, per definire la cessione di un calciatore che, tra impiego e prestazioni in campo ed indiscrezioni di mercato, è stato protagonista di una giostra forse paragonabile a quella del toto-allenatore in casa Roma.

Prima, nella breve e disastrosa era Juric, relegato in panchina, poi titolare inamovibile, poi di nuovo sparito dalle rotazioni e infine decisivo nel suo ritorno in campo nell’undici di partenza: la stagione di Leandro Paredes è stata costellata di colpi di scena tanto sul campo quanto in sede di mercato.

Paredes addio, nuova destinazione: giallorossi ko

Accostato, prima e dopo la sessione invernale di scambi, al Boca Juniors per un romantico ritorno in patria, il centrocampista argentino ha allungato a marzo di un ulteriore anno il suo contratto in scadenza a giugno 2025. Oggetto di voci, smentite poi dalla Roma, su una sorta di patto d’onore che lo avrebbe visto libero di accasarsi al club Xeneize alla sola presentazione di un’offerta per il suo cartellino da parte degli argentini, il campione del mondo ha continuato a rappresentare uno dei perni del centrocampo gialloorsso nella folle rimonta Champions.

Scacciate anche le voci su un presunto indennizzo di 2 milioni che Ghisolfi avrebbe dovuto dare al PSG qualora – e parliamo di un mese fa – il calciatore avesse disputato un’altra sola partita di campionato con la Roma, l’ex Juve è stato decisivo nell’ultima gara casalinga della stagione, quella col Milan. Perla su punizione e partita avviata sui giusti binari dopo il momentaneo pareggio dei rossoneri. Telenovela finita, dunque? Macché.

Tanto dall’Argentina quanto dalla Turchia, per bocca del portale ‘Fanatik.com‘, si rilancia ora la destinazione turca per il grande amico di Paulo Dybala. Il club che starebbe spingendo fortemente per averlo in rosa dall’anno prossimo non è però il Galatasaray, già interessato alle sue prestazioni. L’affondo da 3 milioni, con colloqui già avviati, arriverebbe dal Trabzonspor, reduce da una stagione a dir poco deludente.

Le intenzioni del club di Trebisonda sarebbero serie. La concorrenza dei giallorossi di Turchia sarebbe stata battuta grazie alla presentazione di un progetto tecnico che vede l’argentino al centro dello stesso. Un leader di cui la società turca ha davvero estremo bisogno in mezzo al campo.