Conte fa volare la Juve: firma prima del Mondiale per Club

Il tecnico salentino, neo Campione d’Italia col Napoli, è sempre più vicino al clamoroso addio: torna a ‘casa’, forse prima del previsto…

Ce l’ha fatta. Campione d’Italia con la terza squadra diversa (record nella storia dei campionati italiani), abile condottiero di un gruppo che, sebbene arricchito da diversi innesti di qualità, lo scorso anno era arrivato decimo in campionato, non qualificandosi per alcuna competizione europea.

Quasi un’umiliazione, per un club che portava sul petto lo Scudetto conquistato l’anno prima con Luciano Spalletti, ma in fin dei conti una grande fortuna per Antonio Conte, che ha potuto lavorare su una sola gara a settimana costruendo a poco a poco la sua creatura. Portandola infine alla conquista di un titolo tanto inaspettato quanto meritato.

Ed ora che succede? Dopo la sfuriata nella conferenza stampa alla vigilia di Monza-Napoli – altra gara cruciale vinta, sebbene a fatica, dagli azzurri – in molti hanno iniziato a dare per certo il passaggio del salentino al suo vecchio amore. La Juve. Quella Juve che lasciò nell’estate del 2014 sbattendo la porta e pentendosi, come poi ammesso qualche tempo fa in TV, di averlo fatto.

Complice, al di là del rinnovo automatico in caso di qualificazione Champions, la precaria situazione del traghettatore bianconero Igor Tudor, nei prossimi giorni si potrebbe completare quel puzzle che gli addetti ai lavori, e forse anche lo stesso allenatore, hanno iniziato a comporre: Conte sulla panchina della ‘Vecchia Signora’ già al Mondiale per Club.

Conte subito alla Juve: l’annuncio che gela Tudor

Il dibattito sui tempi e modi del grande ritorno di Conte alla Continassa era già molto vivo prima della magica serata del ‘Maradona‘ in cui il Napoli ha festeggiato lo Scudetto. Le stesse parole del patron De Laurentiis, di fatto, non chiudono affatto le porte ad un addio del Demiurgo del Tricolore.

“Il futuro? Mai dire mai, gli allenatori hanno una loro personalità che va rispettata, e non bisogna mai obbligarli anche se esistono dei contratti di ferro. Se Conte si metterà a disposizione noi gli diremo ‘welcome!’ e saremo felici di andare in Champions League con lui. Stiamo già lavorando per fare un Napoli ancora più forte“, ha dichiarato il Presidente nella serata di ieri.

Lo stesso tecnico ha abilmente glissato sull’argomento, limitandosi a dire: “Noi ci stiamo godendo tutto, con il presidente ho un ottimo rapporto. Abbiamo avuto quest’anno la possibilità di conoscerci, siamo due vincenti anche se magari in maniera diversa“.

In questo contesto la rivelazione del giornalista Stefano Agresti, che ha parlato ai microfoni di ‘Juventibus‘, suona come un vero e proprio annuncio sul futuro immediato del mister pugliese: “Conte? La Juve è lì che attende. Se la Juve arriva in Champions, secondo me va a fare il Mondiale per Club. Ma se Conte dice sì per il Mondiale per il Club, il discorso finisce qui. Sul tema Conte, il placet del Napoli non è comunque un tema secondario. Ho provato a fare una verifica Conte-Milan, non ho trovato riscontri“, ha concluso Agresti.