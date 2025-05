Rottura totale tra Giuntoli e la Juve: ha già un nuovo club

Clamorosa indiscrezione sul futuro del dirigente toscano: dopo l’ultima gara di campionato potrebbe arrivare la decisione

Una partita per decidere l’immediato futuro del tecnico Igor Tudor. Una gara per stabilire se la Juve il prossimo anni disputerà la Champions League o se si dovrà accontentare dell’Europa League, o addirittura della Conference, se in laguna dovesse arrivare una sconfitta accompagnata dal contemporaneo successo delle due romane.

Si gioca davvero tanto, il club bianconero, in una delle partite ad alta tensione dell’ultima domenica di campionato. Il Venezia, che ha assaporato la gioia del quart’ultimo posto solo per una giornata – quella antecedente alla scoppola rimediata a Cagliari – darà tutto quello è in suo possesso per evitare una retrocessione che fino a qualche settimana fa pareva certa, poi è tornata possibile, poi è tornata attuale come un incubo già vissuto per larga parte dell’anno.

Già certo di lasciare la Continassa al massimo a fine luglio in caso di mancata qualificazione all’Europa che conta, l’allenatore croato sembra comunque destinato all’addio per il minaccioso avanzare dall’ombra di Antonio Conte, sempre più accreditato di un grande ritorno a ‘casa’.

La gara del ‘Penzo‘ potrebbe però clamorosamente essere l’ultima anche per un dirigente juventino di prim’ordine come Cristiano Giuntoli, il Football Director toscano già finito nell’occhio del ciclone per l’errore fatto nel voler avviare un nuovo progetto tecnico sotto la guida di Thiago Motta. Che intanto ha pagato per tutti con l’esonero di qualche settimana fa.

Giuntoli addio, la big inglese sonda il terreno: la situazione

Pur essendo legato al club bianconero da un contratto quinquennale firmato a giugno del 2023, l’ex Ds del Napoli non gode esattamente dei favori della piazza dopo le ultime infelici scelte compiute anche in sede di mercato.

Oltre al nodo Motta, il dirigente non ha convinto i tifosi anche per la campagna acquisti di gennaio, quella in cui sono stati investiti diversi milioni per dei difensori che non hanno affatto risolto i problemi del reparto arretrato, esplosi improvvisamente dopo il grave infortunio occorso a Gleison Bremer ad ottobre.

L’insider di mercato Enganche, dal suo profilo X, ha lanciato una clamorosa indiscrezione: ‘la posizione di Cristiano Giuntoli con la Juventus verrà discussa dopo la partita col Venezia. Milan e Manchester United hanno sondato il dirigente toscano. Nei prossimi mesi il CDA della Juve subirà alcuni cambiamenti a partire dalle figure meno importanti fino a quelle apicali’, si legge sui social.

Giova sottolineare come, complice l’imminente nomina di Igli Tare da parte del Milan, i rossoneri si sono defilati dall’interessamento per Giuntoli. Ci sarebbero stati dei sondaggi in passato, insomma, ma la pista si è raffreddata subito.

Molto diverso il discorso riguardante lo United, alle prese con l’ennesima disastrosa stagione e in procinto di avviare un’altra rivoluzione tecnico-dirigenziale. I Red Devils potrebbero tentare Giuntoli a suon di milioni, con la promessa di avere massimo potere in sede di mercato per risollevare le sorti del blasonato club britannico.