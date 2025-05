Nuovo allenatore, c’è l’annuncio: “È già a Roma”

Impazza ancora, in casa Roma, il tormentone sul nuovo allenatore: la rivelazione riapre una pista che sembrava ormai abbandonata

Nemmeno il tempo di guardare la classifica – e di constatare come l’ennesima vittoria non sia stata sufficiente per raggiungere il sogno Champions – che subito lo hanno assalito con le domande sul suo erede.

Nemmeno il tempo di celebrare il suo straordinario percorso, che lo ha portato a comandare la classifica virtuale di Serie A nel 2025, che sono tornate le congetture sul suo erede. Claudio Ranieri, abile condottiero di un gruppo che ancora a fine novembre galleggiava appena al di sopra della zona retrocessione, non si è sbilanciato sull’argomento.

Del resto, dopo le rivelazioni del venerdì mattina – tra l’intervista esclusiva a ‘La Repubblica‘ e le parole in conferenza stampa, qualcosa è emerso in superficie – il tecnico ha di fatto demandato il tutto alla proprietà. Solo il presidente, ha detto Ranieri, stabilirà quando e in quale sede fare il fatidico annuncio. Intanto però, le voci continuano ad impazzare. Nonostante lo stesso Sir Claudio abbia detto che il tecnico sia stato di fatto già scelto.

E così, destituite di ogni fondamento le piste Klopp ed Espirito Santo, è tornata clamorosamente possibile la pista Fabregas, anche in virtù delle sibilline parole del tecnico catalano nel post-partita di Como-Inter. Nella serata di ieri però, dagli studi di Sky Sport, un noto opinionista ha lanciato un nuovo sasso nello stagno. Il nome non è affatto nuovo, ma era da tempo che non veniva più accostato ai giallorossi.

Di Canio shock sull’erede di Ranieri: “Abita a Roma”

“Occhio, se Fabregas non arriva, ad un allenatore che già vive a Roma, Roberto Mancini. E non sarebbe sgradito a gran parte della piazza“, ha dichiarato dagli studi dell’emittente satellitare Paolo Di Canio, da anni opinionista nel ‘Club’ della domenica sera.

Già avvistato nella Capitale i giorni scorsi, l’ex stella della Sampdoria (da qualche settimana consulente del club blucerchiato, un incarico assunto nel momento più buio della storia del club ligure), è sempre a caccia di una prestigiosa panchina dalla quale ricominciare dopo la deludente esperienza da CT dell’Arabia Saudita.

Accostato qualche mese fa anche alla Juve come possibile traghettatore di lusso dopo l’esonero di Thiago Motta, ‘Mancio‘ ha degli importanti e vincenti trascorsi laziali nel suo curriculum prima da giocatore, poi da allenatore.

Pur non essendo particolarmente amato – per usare un eufemismo – dalla piazza giallorossa, Mancini è sicuramente un profilo di altissimo livello per le rinnovate ambizioni del club capitolino.