La Juve dopo la Roma: scambio improvviso e cifre da urlo

Il ping pong tra i giallorossi e la ‘Vecchia Signora’ ha già preso il volo: la scelta di Massara e le mosse di Comolli

Il tempo delle riflessioni in casa Juventus è ormai finito. Intenzionata a chiudere definitivamente il cerchio per Jadon Sancho, con il quale l’accordo è già stato trovato sulla base di un contratto da 5,5-6 milioni di euro a stagione, la ‘Vecchia Signora’ si sta concentrando sugli altri obiettivi grazie ai quali riuscire a completare un organico ancora da puntellare in settori nevralgici dell’attacco

La telenovela legata al futuro di Dusan Vlahovic – in questo senso – incide e non poco nelle scelte di Comolli. Ormai fuori dal progetto tecnico di Tudor, l’attaccante serbo non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro. O meglio, ribadendo la sua volontà di restare a Torino in assenza di offerte allettanti (le sirena saudite e turche non sembrano allettarlo più di tanto), l’ex attaccante della Fiorentina potrebbe anche vivere un anno da separato in casa qualora decidesse di restare all’ombra della Mole.

Il tutto mentre le manovre sotto traccia di Milan e Inter non passano inosservate. La stessa opzione riguardante la rescissione consensuale fino a questo momento non ha preso piede perché trapela una certa distanza tra la proposta della Juve e le richieste del calciatore, forte di un ingaggio da 12 milioni di euro a stagione. Anche da questo nascono le difficoltà dell’area tecnica bianconera in merito all’acquisto di un altro attaccante con cui completare il reparto.

Calciomercato Juventus, sale in quota il nuovo attaccante: tutti i dettagli

A tal proposito, il primo nome nell’agenda di ‘Madama’ continua ad essere quel Randal Kolo Muani per il quale i contatti con il Psg sono ripresi da qualche giorno. Fino a questo momento, però, i parigini non hanno aperto alla formula del prestito con diritto di riscatto messa sul piatto da Comolli, confidando di riuscire a strappare termini più vantaggiosi.

Una situazione da monitorare con estrema attenzione e foriera di possibili sviluppi. Continuando a vigilare il valzer delle punte, infatti, la Juventus potrebbe vedersi costretta a virare su altri obiettivi. E chissà che Comolli non possa decidere di affondare il colpo per Krstovic, accostato anche alla Roma in tempi e in modi diversi, soprattutto prima che i giallorossi trovassero la quadra con il Brighton per Ferguson. Dopo aver di fatto accettato la proposta del Leeds da 22 milioni di euro, almeno a parole Corvino ha alzato l’asticella. Una sortita strategica? Molto probabilmente sì, fermo restando che l’area tecnica dei salentini ha manifestato l’intenzione di esaudire la volontà di Krstovic, da sempre molto legato alla piazza.

Dal canto suo, benché da una posizione più defilata, la Juve continua a monitorare la situazione. Difficile che i bianconeri possano decidere di mettere sul piatto un’offerta cash. Molto più probabile – e questa è la traccia che va monitorata con maggiore attenzione – che ‘Madama’ decida di inserire una contropartita tecnica gradita ai salentini. Tra questi, come suggerisce SoloLecce.it, ci sarebbe anche il profilo di Fabio Miretti, finito al centro di un vero e proprio ping pong di mercato che chiama in causa anche il Napoli di Antonio Conte, suo grande estimatore.

Da capire, però, se Miretti possa entrare o meno nell’ordine di idee di aprire con convinzione all’ipotesi Lecce. Intanto, i bookmaker hanno già cominciato a sbizzarrirsi sulla nuova possibile destinazione di Krstovic: a tal proposito, i betting analyst di Sisal e Goldbet bancano a quota 6 il possibile binomio tra l’attaccante classe 2000 e i bianconeri.