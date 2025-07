Roma e Juve, sfida infinita: arriva gratis

I giallorossi e i bianconeri sono pronti a dar vita ad un vero e proprio duello: l’occasione spariglia nuovamente le carte

In casa Roma la giornata di ieri è stata caratterizzata non solo dall’arrivo a Ciampino di Evan Ferguson ma anche dall’ufficialità dell’acquisto di El Aynaoui, arrivato dal Lens per 23 milioni più due di bonus. Due colpi importanti, la definizione dei quali è caduta prima e dopo il messaggio chiaro e diretto lanciato da Gasperini a margine dell’amichevole con il Trastevere con il quale il tecnico di Grugliasco ha invocato un’accelerata di un certo tipo alle manovre in entrata.

Saltato Rios, promesso sposo del Benfica, l’arrivo di un altro centrocampista è nel dossier di Massara ma non viene considerata al momento una priorità. Molto più dirimente è invece la questione difesa. Oltre a dover trovare un secondo portiere che sostituisca il partente Gollini – l’ufficialità del suo passaggio alla Cremonese è atteso già in giornata – i giallorossi vogliono puntellare in tempi relativamente brevi anche il reparto difensivo. A tal proposito il nome più caldo continua ad essere quello di Daniele Ghilardi, gioiellino dell’Hellas Verona al centro degli interessi di diversi club.

Incassata l’apertura totale del ragazzo, la Roma conta di imprimere l‘accelerata definitiva alla trattativa proprio in questa settimana per riuscire a trovare la quadra di un’operazione che dovrebbe comunque prevedere un esborso da circa 10-11 milioni di euro. In orbita giallorossa non smette poi di ruotare – benché al momento non sia considerato una priorità – anche Nicolas Tagliafico.

Calciomercato Roma, scontro con la Juve (anche) in difesa

Nei giorni scorsi era rimbalzata dalla Francia l’indiscrezione secondo cui il Lione avrebbe potuto far saltare il banco da un momento all’altro, intrigando l’argentino (in possesso del passaporto italiano) – attualmente svincolato – con un’offerta allettante. In realtà, trapela ancora una certa distanza tra le richieste del ragazzo e l’offerta messa sul piatto dalla compagine transalpina.

Ragion per cui, come riferito dal Corriere dello Sport, sia la Roma – come raccontatovi in tempi non sospetti da asromalive.it – sia la Juventus continuano a monitorare la situazione per capire eventuali margini di manovra. L’innesto di Tagliafico viene considerata la classica occasione da cogliere nel caso in cui nelle prossime settimane il classe ’92 non trovasse l’accordo con un altro club. Uno scenario da monitorare con attenzione visto che la squadra maggiormente interessata a sottoporre all’ex Ajax un nuovo contratto – il Lione – non è ancora riuscito a chiudere il cerchio. Seguiranno aggiornamenti.