LIVE Calciomercato Roma, doppio rinforzo per Gasperini: le news del 25 luglio

Frederic Massara ha praticamente definito altri due acquisti, ma ci sono novità importanti anche sull’attaccante

Nella vittoria per 9-0 contro l’Unipomezia, Gian Piero Gasperini si è goduto i primi due rinforzi stagionali, apprezzando la vena realizzativa di Evan Ferguson (4 gol e un assist) e le caratteristiche tecnico-tattiche di El Aynaoui, autore di un gol. Il nuovo allenatore della Roma, però, non può accontentarsi e nelle prossime ore è pronto ad abbracciare altri due rinforzi: Wesley e Daniele Ghilardi. Di questo e di molto altro si parlerà nella giornata odierna. Ecco un aggiornamento orario di tutte le news di calciomercato di venerdì 25 luglio.

Ore 10.45 – Un esterno offensivo da regalare a Gasperini: ecco il prossimo obiettivo di Massara. E, in mezzo al campo, non è da escludere la pista O’Riley. Che potrebbe prendere in questo caso il posto di Cristante.

Ore 10.25 – Saud e Kumbulla, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sono uomini che potrebbero salutare Trigoria nel corso delle prossime settimane. Entrambi in uscita

Ore 10.03 – Non solo Wesley, anche Ghilardi è in arrivo. L’affare con il Verona si potrebbe chiudere nelle prossime ore.

Ore 9.02 – Nella notte è avvenuto lo scambio di documenti per l’acquisto di Wesley da parte della Roma. Accordo raggiunto sulla base di 25 milioni di euro più bonus, ma prima di far viaggiare l’esterno destro in Italia, il Flamengo vorrebbe aspettare l’esito delle visite mediche di Emerson Royal