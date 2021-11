Roma, a dicembre il primo “rinforzo” | “Ci siamo quasi”

In attesa della riapertura del calciomercato invernale, la Roma spera di poter contare su un importante “rinforzo” già a partire da dicembre.

Nella giornata di domani, in occasione della trasferta contro il Venezia, José Mourinho sarà alle prese con un problema in più. L’allenatore giallorosso infatti dovrà fare i conti con l’assenza contemporanea sia di Matias Vina che di Riccardo Calafiori. L’esterno uruguayano ha accusato una lieve lesione muscolare che lo ha anche costretto a rinunciare alla convocazione in Nazionale. Al suo posto, però, l’allenatore portoghese non potrà schierare Calafiori.

L’esterno italiano è infatti rimasto vittima a sua volta di un piccolo infortunio. A frenare Calafiori, escluso dai convocati per domani, è un risentimento alla coscia sinistra. Durante la conferenza stampa di oggi, Mourinho ha spiegato di avere tre opzioni per sopperire a queste assenze. Tra le possibilità elencate dal tecnico, anche l’ipotesi di lanciare dal primo minuto il giovane Filippo Tripi.

Roma, tanta voglia di tornare | “Ci siamo quasi”

I problemi fisici dei due esterni, comunque, non sembrano essere particolarmente gravi. Le loro condizioni verranno monitorate nei prossimi giorni ma c’è tutto sommato ottimismo circa la possibilità che i due tornino a disposizione dell’allenatore già alla ripresa del Campionato dopo la sosta. Ma nelle prossime settimane, in casa Roma, sulla fascia sinistra potrebbe tornare ad esserci grande abbondanza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Leonardo Spinazzola (@spina_leo)

Settimana dopo settimana, infatti, il rientro di Leonardo Spinazzola si fa sempre più vicino. L’esterno azzurro scalpita per riprendersi la fascia sinistra, di cui è legittimo proprietario. Leonardo ha voglia di rimettersi a disposizione e continua a lavorare duramente per ridurre al minimo i tempi del suo stop. Le ultime informazioni sulle sue condizioni fanno ben sperare: già alla fine di Novembre, Spina potrebbe tornare ad allenarsi in gruppo e il suo ritorno in campo entro la fine dell’anno non è un’utopia. Oggi sul suo profilo Instagram è apparso un post in cui si vedono due immagini di Spina in allenamento, accompagnate da un messaggio chiarissimo: “Ci siamo quasi“. A corredo dell’immagine, una clessidra. Spinazzola scalpita: Mou presto avrà il suo primo rinforzo.