Milan-Roma, le parole di Pioli | L’annuncio su Ibrahimovic

Domani la Roma va in scena a San Siro contro il Milan di Stefano Pioli. La gara con i rossoneri è la prima dopo le vacanze invernali e, soprattutto, la prima del girone di ritorno di questa stagione. La seconda parte di campionato, poi, sarà asimmetrica rispetto a quella precedente. Un’innovazione introdotta quest’anno che vede la Milan-Roma c0me ventesima giornata, mentre alla prima l’avversario è stato la Fiorentina. In vista della gara, Mourinho potrebbe perdere qualche pezzo, con Rui Patricio che ha un problema alla schiena. Senza Daniel Fuzato, positivo al Covid, le alternative si riducono a Pietro Boer e Davide Mastrantonio.

Se tra qualche ora in campo si affronteranno gli uomini di Pioli contro quelli di Mourinho, al di fuori le due società si stanno già sfidando. In questo caso, però, la divisa non è fatta dalle maglie da gioco, ma dalla giacca e dalla cravatta che spesso è indossata dai dirigenti. Come abbiamo già anticipato, Tiago Pinto sta cercando di strappare al Milan Malang Sarr, difensore del Chelsea, che potrebbe lasciare presto i Blues. Inoltre, molto vicino è il primo rinforzo per la rosa di José Mourinho. Ainsley Maitland-Niles ha raggiunto l’accordo con la Roma, che è riuscita a trovare un punto di incontro con l’Arsenal. Il club inglese si è mostrato molto ostico nel lasciar partire il giocatore che in queste ore sta svolgendo le visite mediche.

Milan-Roma, Pioli e la condizione di Ibrahimovic

In vista della gara c’è stata la classica conferenza stampa di rito degli allenatori, con Stefano Pioli che ha parlato della situazione di alcuni suoi giocatori e della Roma. In primis, le parole del tecnico rossonero sono andate alla preoccupazione per il Covid, che potrebbe cambiare i piani in corsa con nuovi giocatori positivi indisponibili. Infine, il tecnico potrebbe avere anche un asso nella manica da sfoderare in Milan-Roma, visto che ha annunciato possibili cambiamenti.

Le domande più interessanti, soprattutto per i tifosi della Roma, riguardano i rientri di Leao, Rebic, ma soprattutto della situazione di Ibrahimovic. Sui primi due, l’ex tecnico della Fiorentina ha affermato: “Quelli che rientreranno domani non avranno i 90 minuti nella gambe. Stanno cercando di ritrovare il ritmo partita e avranno bisogno di qualche minuto per tornare in forma“. Sempre sui due attaccanti ha continuato: “Leao e Rebic ci danno la possibilità di attaccare la profondità, se siamo statici le difese avversarie non riusciamo ad aprirle“.

Pioli, poi, ha lodato anche l’operato di Mourinho a Roma: “Sono cambiati, José ha fatto un grande lavoro; è una squadra forte che punta a giocare in Champions League. Tutte le partite pesano, la gara di domani vale tre punti pesanti“. Infine, l’allenatore rossonero ha parlato della situazione di Ibrahimovic: “È pronto per entrare in campo, così come Giroud. vedremo che scelte fare dall’inizio“.