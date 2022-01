Calciomercato Roma, trattativa Oliveira | Arriva la decisione ufficiale

Il giocatore è il più quotato per diventare il secondo acquisto di Pinto nella finestra di calciomercato invernale della Roma

La Roma si appresta ad accogliere il suo primo acquisto di gennaio. Dopo una trattativa ostica con l’Arsenal, Tiago Pinto è riuscito a regalare a José Mourinho l’esterno di riserva che ha sempre chiesto alla società. Con Davide Santon separato in casa e Bryan Reynolds che non è mai stato nei piani del portoghese, l’arrivo di Ainsley Maitland-Niles servirà a rinforzare la fascia destra. Atterrato a Ciampino il 7 gennaio, l’esterno inglese potrebbe essere impiegato già nella gara contro la Juventus. La Roma, intanto, ha già consegnato il contratto in Lega e si attende solo l’annuncio ufficiale del suo acquisto.

Il calciomercato invernale della Roma, però, non si chiude al solo prestito secco del ventiquattrenne inglese. Mourinho, infatti, vuole rinforzare anche il centrocampo e per questo ha dato mandato a Tiago Pinto di cercare un giocatore adatto. Sono tanti i nomi che sono stati accostati alla Roma proprio per la linea mediana. Quelli più caldi sono quelli di Boubacar Kamara, su cui è forte anche il Manchester United, e quello di Sergio Oliveira. Quest’ultimo, esperto centrocampista del Porto, piace molto a José e le trattative per portarlo a Trigoria potrebbero chiudersi in pochi giorni.

Calciomercato Roma, Oliveira convocato per l’Estoril

Mentre nell’affare Maitland-Niles l’ostacolo è stato rappresentato dall’Arsenal, con Oliveira il bastone tra le ruote di Pinto potrebbe essere il tecnico dei Dragoes: Sergio Conceiçao. L’allenatore si è detto fiducioso del presidente per quanto riguarda la gestione di acquisti e cessioni. L’ex Lazio, però, è preoccupato di perdere alcuni suoi giocatori, tra cui Oliveira.

Il ventinovenne quest’anno non ha giocato molte partite da titolare ed è partito dal primo minuto stabilmente solo nel girone di Champions League con Liverpool, Atletico Madrid e Milan. In campionato, invece, sono state più le partenze dalla panchina dove siederà anche oggi per la sfida delle 19 contro l’Estoril Praia per cui è stato convocato. Conceiçao, infatti, ha deciso di portare con se anche Oliveira che, però, viste le precedenti partite, non dovrebbe giocare titolare.