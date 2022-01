Calciomercato Roma, sostituito tra i fischi | Tifosi e club furiosi: addio immediato

Il giocatore è da tempo sul taccuino di Tiago Pinto che potrebbe prenderlo come secondo colpo di questo calciomercato invernale della Roma

A lavoro frenetico in questo primo mese del 2022 non sono solo i giocatori, che dovranno affrontare la seconda parte di campionato. Fino al 31 gennaio, infatti, scenderà in campo Tiago Pinto nel calciomercato invernale che dovrà portare alla Roma i rinforzi di cui ha bisogno. José Mourinho, infatti, non ha mai nascosto la necessità di nuovi giocatori per migliorare alcuni reparti. Gli errori individuali di alcuni nelle ultime partite, poi, hanno portato anche alcuni tifosi a chiedere la cessione di qualche titolare.

Non è passato molto tempo dall’inizio del calciomercato invernale che Tiago Pinto regalasse alla Roma, e a Mourinho, il primo acquisto. Ainsley Maitland-Niles, esterno destro di 24 anni, è arrivato dall’Arsenal in prestito secco per rinforzare la fascia destra. In quel ruolo, infatti, l’unico giocatore che piace a Mourinho è Rick Karsdorp, che ha saltato solo due gare per squalifica. I suoi sostituti non piacciono al tecnico portoghese, che ha chiesto a Pinto l’arrivo dell’ex Gunners. Un ruolo che Mou vorrebbe vedere rinforzato, però, è anche il centrocampo, dove i nomi vicini alla Roma sono molti.

Calciomercato Roma, è rottura tra Ndombele e il Tottenham

Il centrocampista più vicino in questi giorni ai giallorossi è sicuramente Sergio Oliveira. Il nome del portoghese è il più caldo del calciomercato della Roma ed è spuntata anche una presunta data in cui dovrebbe arrivare nella Capitale. Il ventinovenne, quindi, sembra quasi in procinto di arrivare a Trigoria, ma le vie del mercato sono infinite. Per questo Tiago Pinto potrebbe comunque guardarsi intorno per cercare situazioni da sfruttare, sia per gennaio che per l’estate.

Una situazione sicuramente allettante per la Roma è quella di Tanguy Ndombele, centrocampista di 25 anni in forza al Tottenham, interessato a Darboe. Il francese da qualche settimana sembra essere destinato a lasciare Londra, ma ora, secondo il Daily Mail, la rottura tra le due parti sembra ancora più concreta. Durante la partita di FA Cup contro il Morecambe, vinta 3-1, il calciatore è stato sostituito mentre le due squadre erano in parità. Per uscire dal campo però, Ndombele se l’è presa comoda e ha abbandonato il terreno di gioco camminando, prima di entrare negli spogliatoi. Inevitabile la reazione dei tifosi che hanno sommerso l’ex Lione di fischi, decretando la rottura.

L’affare non è dei più facili, però. Ndombele, infatti, ha un ingaggio proibitivo per la Roma, ma pur di disfarsene il Tottenham potrebbe cederlo in prestito. Il club inglese ha cominciato a trattare con squadre italiane e spagnole già prima della sostituzione e, secondo Sky Sport News UK, i tre anni di contratto rimanenti rendono l’affare più difficile sia per il Tottenham che per il giocatore.