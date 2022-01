Calciomercato Roma, via libera improvviso | Ecco cosa manca

Calciomercato Roma, arrivano le dichiarazioni che fanno sperare i tifosi. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Questo pomeriggio, come raccontatovi, è stato pregno di annunci e parole che non poche informazioni hanno dato circa i possibili svolgimenti di mercato per le battute finali di gennaio. Domani è prevista la fumata bianca per la cessione di cui tanto si è chiacchierato ultimamente mentre quasi impossibile sembra poter essere l’inserimento del giallorosso nella trattativa con il club di Serie A.

A ciò si aggiunga quanto da poco annunciato da SkySport, secondo il quale ci sono tutti i presupposti per assistere a importantissime novità in queste rimanenti 72 ore e chiosare dunque felicemente una campagna acquisti che fin qui è stata da molti definita come più che sufficiente. Manca ancora qualcosa, certo, alla squadra di Mourinho ma è giusto evidenziare come le prossime ed eventuali mosse, non possano essere slegate dai movimenti in uscita.

Proprio la notizia di cui appena detto potrebbe permettere, quasi inaspettatamente, di accontentare uno degli aneliti “storici” di Mou che, pur encomiando il nuovo arrivato Oliveira, non ha mai smesso di credere nell’esigenza di rimpolpare ulteriormente la zona centrale di campo. Proprio da questo punto di vista, quindi, arrivano interessanti aggiornamenti.

Calciomercato Roma, l’annuncio su Xhaka che fa sognare i tifosi

Ci riferiamo a quelli emersi dalle parole di Ugo Trani a Centro Suono Sport 101.5, che si è così espresso sulla vicenda Diawara e, in modo non pindarico, su quella legata al quasi secolare nome echeggiante nella Capitale, Granit Xhaka. L’uscita del guineano potrebbe infatti favorire, come si augurano anche i tifosi dell’Arsenal, l’arrivo del numero 34. Lo svizzero, trattenuto dai Gunners e fresco di rinnovo di fine estate, ha disputato fin qui una stagione a dir poco mediocre che non pochi dissapori ha creato nel rapporto con i supporters.

Ritornando a Trani, questo un estratto delle sue dichiarazioni. “L’Arsenal ha poco tempo ma vuole prendere un centrocampista che però ancora non è arrivato. Su Xhaka dico che un suo arrivo era molto più proibitivo in estate. I londinesi vogliono cederlo ma la problematica riguarda, per ora, l’assenza di un suo sostituto” Su Diawara, quindi: “Ha aperto alla cessione ma, nonostante l’interesse delle italiane, lo scenario più vivido mi risulta essere quello del Galatasaray. In Turchia girano più soldi di quanto si possa aspettare, basti guardare le infrastrutture dello stesso Galatasaray. Un eventuale arrivo di Xhaka aggiusterebbe molte cose anche per il futuro; altrimenti si rischia nuovamente un mercato infernale in estate”.