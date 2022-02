Calciomercato Roma, doppio ostacolo | Così i conti non tornano

La sessione estiva di calciomercato è più vicina di quanto possa sembrare: la Roma è già al lavoro per farsi trovare pronta.

Prossimo obiettivo: la sfida con lo Spezia. In casa Roma c’è voglia di tornare al successo, dopo tre pareggi consecutivi. La situazione di classifica permette ancora ai giallorossi di considerarsi pienamente in corsa per la qualificazione alle prossime competizioni europee e José Mourinho vuole tornare al successo per rilanciare le ambizioni del club. Il tutto in attesa del ritorno della Conference: obiettivo segnato in rosso sull’agenda del tecnico.

Ma al di là della campagna europea, la Roma ha davanti a sé ancora moltissime partite di Campionato: occasioni per regalare ai tifosi un finale di stagione in crescita. Già a partire da domenica pomeriggio, quando alle 18 comincerà Spezia-Roma. I liguri dovranno fare a meno di Manaj, squalificato, mentre in casa giallorossa c’è attesa per le decisioni del giudice sportivo sulla squalifica di Mourinho, che certamente non sarà in panchina domenica.

Calciomercato Roma, doppio ostacolo | Trattativa frenata

Insomma, la parte conclusiva della stagione sarà particolarmente importante, per la Roma. Da una parte gli obiettivi da centrare, dall’altra le risposte che allenatore e dirigenza si attendono da parte di diversi calciatori. A poter essere certi della riconferma, infatti, sono ad oggi davvero in pochi. Tutti gli altri, per meritarsi un altro anno in riva al Tevere, dovranno dimostrare di essere all’altezza della maglia giallorossa. Per questo il calciomercato estivo potrebbe essere particolarmente dinamico.

Mourinho è disposto a rinunciare anche ad alcuni dei big dell’attuale rosa per avere giocatori più vicini alla sua idea di gioco. Tra coloro che potrebbero partire per finanziare, in parte, la campagna acquisti c’è Jordan Veretout. Per il centrocampista francese non mancano le pretendenti. Vi abbiamo raccontato sia dell’interessamento del Milan che di quello dell’Inter. D’altra parte, perché una trattativa di questo tipo vada in porto, serve che tutti i tasselli si incastrino perfettamente. E non mancano gli ostacoli, due in particolare: le richieste economiche del calciatore e la valutazione che la Roma fa del suo cartellino. Circostanze che, come sottolinea calciomercato.com, soprattutto nel caso dei rossoneri potrebbero rappresentare un freno all’affare.