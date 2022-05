Calciomercato Roma, maxi intreccio in Premier League col sorpasso in corsia. Ora può cambiare tutto in vista della sessione estiva.

La Roma questa sera è attesa da un appuntamento con la storia. A Tirana la squadra di Josè Mourinho affronterà gli olandesi del Feyenord, in palio la prima edizione della Conference League. La capitale albanese in queste ore si prepara all’invasione dei tifosi giallorossi per una gara cruciale per il primo bilancio stagionale dello Special One. Finale di Conference che chiude una stagione lunga e faticosa per la compagine giallorossa, riportare a casa un trofeo dopo quattordici anni è il sogno di tutto l’universo romanista.

Un’ultima gara separa la Roma dalla chiusura della prima stagione di Josè Mourinho da allenatore. In campionato la squadra giallorossa è riuscita ad ottenere la qualificazione all’Europa League mentre questa sera si giocherà per fare la Storia. Tra poche ore il fischio d’inizio della finale della Conference League contro il Feyenord, fervono i preparativi a Tirana in vista del fischio d’inizio. Vincere il trofeo europeo farebbe esplodere la tifoseria giallorossa e coronerebbe al meglio la prima stagione del tecnico portoghese a Trigoria. In attesa della sfida elettrizzante si anticipa uno scenario in vista della sessione estiva di calciomercato, che si aprirà tra poco più di un mese.

Calciomercato Roma, sorpasso in corsia: maxi intreccio in Premier

Ancora una volta si guarda in Premier League, Mourinho ha costruito la sua Roma pescando dal calciomercato inglese protagonisti del calibro di Rui Patricio e Tammy Abraham. Chi non ha convinto è stato invece il laterale Maitland-Niles, arrivato in prestito secco e pronto a tornare all’Arsenal. Per la corsia di destra Mourinho ha fatto più di qualche pensiero in casa Manchester United. Sia Diogo Dalot, arrivato ai Red Devils quando c’era proprio Mou in panchina, sia Aron Wan-Bissaka sono profili graditi. Altro nome più volte accostato ai pensieri di Tiago Pinto è quello di Max Aarons, laterale del Norwich retrocesso. Secondo quanto riportato dal sito Express.co.uk il nuovo allenatore dello United, l’olandese ten Hag avrebbe individuato proprio in Aarons il rinforzo adeguato alla corsia del club inglese. Sorpasso in corsia che aprirebbe le porte all’addio di Wan Bissaka, così riporta l’autorevole fonte dalla Premier League.