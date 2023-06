Caccia al bomber, ritorno di fiamma in Premier

Calciomercato Roma, Tiago Pinto è a caccia del bomber da regalare a José Mourinho. Il dirigente giallorosso ha fissato le condizioni per il ritorno di fiamma dalla Premier

Tiago Pinto ha aperto la caccia al bomber in vista della sessione estiva di calciomercato. Il portoghese sta vagliando diverse piste per rafforzare il pacchetto offensivo dei giallorossi, che devono fare i conti con il lungo infortunio occorso a Tammy Abraham. La stagione del centravanti inglese non si è ripetuta sugli ottimi livelli dell’anno di esordio, ancora peggio è andata ad Andrea Belotti, fermo a zero reti in campionato.

Sono giornate di passione per Tiago Pinto quelle che separano la Roma dall’apertura ufficiale del calciomercato estivo. La sessione ordinaria avrà il via il primo luglio, entro il giorno precedente il portoghese deve realizzare un tesoretto di 30 milioni dalle cessioni. Le manovre dell’ex benfica sono vincolate dal settlement agreement sottoscritto con la Uefa. Il manager giallorosso è attivo ancora una volta sui colpi a parametro zero, dopo Houssem Aouar per il centrocampo sembra ad un passo l’ingaggio di Evan Ndicka per la difesa. Ingaggiare a zero e realizzare plusvalenze sono i temi più caldi sulla scrivania di Pinto, che nelle prossime settimane si dedicherà anche alla caccia di rinforzi in attacco.

Calciomercato Roma, Pinto alla finestra per Scamacca: dettate le condizioni per il ritorno

Tante le piste accostate alla lista dei desideri di Tiago Pinto. Dalla suggestione Morata, il cui sponsor sarebbe l’amico Dybala, all’idea Mauro Icardi, reduce da una stagione da protagonista al Galatasaray. In Premier League si è accesa la pista che riporterebbe a Trigoria l’ex giallorosso Gianluca Scamacca.

L’ex Sassuolo, reduce da una stagione in chiaroscuro al West Ham, potrebbe tornare in Serie A dopo un anno in Premier League. Sull’attaccante, romano e romanista, è vivo anche l’interesse del Milan. Secondo quanto evidenziato su Twitter dal giornalista Flavio Maria Tassotti, la prossima settimana ci saranno degli incontri per stabilire il futuro del centravanti. Pinto resta alla finestra e potrebbe fiondarsi sull’attaccante qualora il club inglese aprisse alla formula del prestito.