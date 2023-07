Pinto brucia il Milan: sorpasso con lo scambio

Calciomercato, Tiago Pinto sta lavorando per garantire nuovi innesti di qualità alla Roma. Il portoghese può bruciare la concorrenza del Milan con lo scambio in Serie A.

Sono giornate cruciali per Tiago Pinto, tornato a Roma dopo il raduno dei giallorossi a Trigoria. José Mourinho ha ripreso a lavorare con i propri calciatori rimanendo in attesa del gruppo dei nazionali e novità dal calciomercato estivo. Il quarto rinforzo per lo Special One sembra sempre più vicino, sono ore cruciali per l’arrivo in giallorosso del terzino Rasmus Kristensen dal Leeds. Mentre in Serie A si accende una nuova pista, con lo scambio che befferebbe il Milan di Stefano Pioli e non solo.

La nuova stagione della Roma è partita lunedì, con il raduno di Trigoria agli ordini di José Mourinho. Tra le novità due centrocampisti, Houssem Aouar, arrivato a parametro zero dal Lione ed il giovane Riccardo Pagano, aggregato dalla Primavera giallorossa. La prossima settimana si unirà al gruppo anche Evan Ndicka, nuovo difensore giallorosso anche lui arrivato dopo la scadenza di contratto. Pinto continua a seguire diverse piste in entrata, mentre sembra tutto fatto per l’approdo del terzino Kristensen dal Leeds. Una nuova pista a centrocampo si riaccende per i radar giallorossi, con l’ipotesi di scambio che anticiperebbe l’ampia concorrenza.

Calciomercato Roma, scambio per Dominguez col Bologna: sul piatto Solbakken

Riflettori accesi su Nico Dominguez, centrocampista argentino del Bologna. Autore di una notevole stagione con la maglia degli emiliani, ora il suo addio è tornato tema d’attualità in casa felsinea. L’argentino, classe ’98, è finito nella lista dei desideri del Milan, della Fiorentina e del Fenerbahce in Turchia.

Per bruciare l’ampia concorrenza, soprattutto quella del Milan a caccia di rinforzi a centrocampo dopo l’addio a Sandro Tonali, Pinto starebbe lavorando ad uno scambio. Sul piatto della trattativa sarebbe finito Ola Solbakken, esterno offensivo norvegese arrivato a gennaio alla Roma. L’ex Bodo – Glimt è stato già accostato ai radar rossoblu ed ora Pinto potrebbe tentare di inserirlo nell’operazione Nico Dominguez. A riportare la suggestione di mercato in Serie A è stata l’emittente radiofonica Centro Suono Sport.