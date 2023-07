Calciomercato Roma, Pinto alza il muro: ostacolo nella formula

Calciomercato Roma, Tiago Pinto alza il muro sul fronte delle cessioni. La prima offerta è stata respinta al mittente: l’ostacolo risiede nella formula dell’affare.

Sono giornate fondamentali per Tiago Pinto nella costruzione della Roma del futuro. Il dirigente portoghese continua a cercare rinforzi offensivi per José Mourinho, mentre la partenza per il ritiro in Portogallo si avvicina. Sabato la squadra giallorossa raggiungerà nuovamente l’Algarve, con lo Special One che attende novità dal calciomercato estivo. Attenzioni rivolte alle manovre di Tiago Pinto, che ha alzato il muro in Serie A con l’ostacolo nella formula dell’affare.

In attesa di novità sul fronte del centravanti, con Alvaro Morata più vicino all’Inter nelle scorse ore, Tiago Pinto deve risolvere anche il nodo degli esuberi. Sono diversi i calciatori con le valigie in mano in casa giallorossa e l’impressione è che serva una svolta in uscita per finanziare il colpo in entrata. Con lo spagnolo in rotta nerazzurra in casa Roma torna d’attualità il nome di Gianluca Scamacca, con il West Ham che potrebbe aprire alla formula del prestito con diritto di riscatto. E proprio il nodo formula avrebbe interrotto i colloqui di Tiago Pinto in Serie A sul fronte delle cessioni.

Calciomercato Roma, il Cagliari su Shomurodov: Pinto dice no al prestito

Riflettori puntati sul futuro di Eldor Shomurodov. L’attaccante uzbeko è reduce dal prestito allo Spezia ed è nuovamente in uscita dai giallorossi. Sulle tracce dell’ex Genoa era stato segnalato il Cagliari, guidato in panchina dal grande ex giallorosso, Claudio Ranieri.

Ma il passaggio in Sardegna del classe ’95 sembra complicarsi dopo i primi sondaggi dei rossoblu sull’esubero della Roma. Secondo quanto scrive il sito Today.it, il Cagliari vorrebbe l’attaccante della Roma solo con la formula del prestito. I giallorossi invece sperano ancora di poter monetizzare con l’ex Genoa. Nessuno sconto da parte di Tiago Pinto in questo momento del calciomercato estivo dei giallorossi, gli isolani potrebbero vagliare altre piste in attacco per rafforzare il pacchetto offensivo di Claudio Ranieri. Tra le altre opzioni per la squadra sarda spunta anche l’ex Roma, Borja Majoral, in uscita dal Getafe.