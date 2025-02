Esonero lampo, è durato pochissimo: ritorno choc in Serie A

Si fa davvero complicata la situazione del tecnico, che potrebbe rientrare in Italia in men che non si dica: torna in auge l’ipotesi Roma

L’ultima volta lo avevamo visto sereno, cordiale, felice di ritrovare i suoi vecchi giocatori intenti a preparare la difficile sfida con la Juventus. Baci ed abbracci, consigli paterni, persino domande di sincero interessamento sulla vita privata dei ‘suoi’ ragazzi: tutto questo è stato Stefano Pioli nell’incontro con la rosa del Milan in quel di Riyadh, con la squadra rossonera, fresca di cambio alla guida tecnica, che aveva appena iniziato a fare conoscenza con Sergio Conceiçao, chiamato a sostituire Paulo Fonseca sulla ‘bollente’ panchina dei meneghini.

Fu sicuramente di buon auspicio, almeno per il club di Via Aldo Rossi, la visita del tecnico parmigiano al campo di allenamento del Diavolo a casa sua, dove ha deciso di stabilire la sua nuova vita professionale grazie al ricco accordo triennale da 12 milioni di euro a stagione firmato con l’Al Nassr il 18 settembre del 2024.

Le uniche soddisfazioni stagionali, per la squadra che il 59enne allenatore ha diretto per quasi 5 anni, sono arrivate proprio dalla rocambolesca trasferta asiatica, quella grazie alla quale il Milan ha alzato al cielo il primo trofeo stagionale che si assegnava.

Il ‘romantico’ incontro non fu però foriero di futuri successi per lo stesso Pioli, in difficoltà nel suo cammino in Saudi Pro League assieme a Cristiano Ronaldo e soci. Gli ultimi risultati, esemplificati dalla sonora sconfitta interna per 2-3 patita per mano dell‘Al-Ettifaq, hanno messo a serio rischio la permanenza dell’allenatore sulla panchina del club saudita. Le voci di un imminente esonero, come puntualmente riportato da Calciomercato.it, si stanno già rincorrendo nell’etere.

Pioli a rischio, la Serie A chiama: Roma e non solo alla finestra

Beffardamente, il destino in campionato di Milan ed Al Nassr sembra lo stesso. Meno 8 dal quarto posto – l’ultimo utile per un piazzamento Champions – per i rossoneri, che comunque hanno una gara da recuperare in Serie A; meno 3 dal terzo posto – che in Saudi Pro League garantisce la partecipazione alla Champions asiatica – per la compagine allenata da Pioli. Una situazione che sta facendo riflettere la dirigenza del club saudita.

Così come fu per l’ex CT azzurro Roberto Mancini – destituito dal suo incarico come selezionatore della nazionale dopo il deludente cammino nelle qualificazioni mondiali – anche l’ex mister di Fiorentina e Lazio è ora in bilico. Le voci su un suo possibile precoce allontanamento rimbalzano ormai nell’etere.

Nemmeno a dirlo, con l’ennesimo valzer delle panchine di Serie A che si prospetta dalla prossima primavera in avanti, il nome di Pioli torna buono per la Roma, ancora a caccia di un nuovo tecnico, ma anche per lo stesso Milan, con Sergio Conceiçao in grande difficoltà. Potenzialmente anche il Napoli – Conte non sembra granché convinto di proseguire un secondo anno alla guida del club azzurro – e l’Atalanta potrebbero corteggiare Pioli, a cui gli estimatori non mancano.

Giova ricordare che la società partenopea, prima di virare sul tecnico salentino, era stata davvero vicina all’allenatore parmigiano. Più fantasiosa l’ipotesi Juve, con Thiago Motta comunque in pericolo qualora non raggiungesse l’obiettivo minimo stagionale.