Dalla Juve alla Roma: incontro col nuovo allenatore e accordo Friedkin

Continua la spasmodica caccia al nuovo tecnico dei giallorossi: c’è la benedizione dei Friedkin, l’incontro è già avvenuto

Argomento ormai di dominio pubblico forse sin dall’avvento di Claudio Ranieri sulla panchina giallorossa – il tutto è stato successivamente rafforzato dalla determinazione con cui il tecnico 73enne ha annunciato che questa sarà veramente la sua ultima stagione da allenatore – la caccia al nuovo condottiero del club capitolino sta entrando nel vivo.

Ogni settimana, complici anche dichiarazioni sorprendenti di affermati mister, nonché matrimoni che rischierebbero di saltare per divergenze di mercato, emergono nuovi papabili candidati alla guida della Roma. Ci sono i ‘vecchi’ pallini, come Allegri ed Ancelotti, i possibili ritorni romantici – leggi Montella – i ritorni di fiamma (Mancini e Conte) e una possibile nuova intrigante sfida. Che poi tanti nuova, in effetti, non sarebbe.

È solo un po’ datata nel tempo, nel senso che colui al quale il quotidiano ‘Il Romanista‘ nella sua edizione odierna attribuisce ora il ruolo di favorito per la panchina, piaceva già anni fa. All’epoca del suo lungo ultimo rinnovo col suo club. Quello stesso contratto, in scadenza a giugno 2026, che il tecnico di Grugliasco sta seriamente pensando di non onorare fino alla naturale scadenza, come dichiarato ormai oltre un mese fa.

Se il Demiurgo di una delle più belle realtà del calcio italiano ed europeo è balzato al comando nella corsa alla guida della Roma è perché i Friedkin si sono letteralmente innamorati della sua creatura. Una folgorazione rinfocolata dalla splendida vittoria dell’Europa League da parte dei nerazzurri, nella sinfonia di Dublino dello scorso 22 maggio.

Roma-Gasperini, Ghisolfi fa sul serio: si sono già incontrati

Già accostato alla Juve – per l’allenatore sarebbe un grande ritorno in bianconero dopo l’esperienza da giocatore e da tecnico delle Giovanili per quasi 10 anni – Gian Piero Gasperini è sulla bocca di tutti. La sostanziale non opposizione del presidente dei bergamaschi Percassi all’interruzione del rapporto con l’allenatore prima di giugno 2026 ha aperto la strada al rinnovato interesse del club giallorosso.

Per quanto il sodalizio piemontese – e, in misura minore, anche il Milan, che comunque dovrebbe virare su Conte o Allegri – resti in corsa per l’ingaggio di Gasperini, il club di Trigoria è ora in vantaggio sulla storica rivale di tante battaglie negli anni ’80 e non solo.

Su indicazione della proprietà americana infatti – prosegue il quotidiano -, il Ds giallorosso Florent Ghisolfi avrebbe già incontrato il 67enne allenatore in vista di un suo sbarco nella Capitale a luglio. Nulla di definito ancora ufficialmente, per carità, ma le stesse recenti indiscrezioni di mercato sull’interesse della Roma per Abu Francis, giovane centrocampista del Cercle Brugge già cercato da Gasp per la ‘sua’ Atalanta la scorsa estate, vanno in questa direzione.