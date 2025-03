35 milioni per il nuovo Dybala: addio Conte

Il fuoriclasse argentino potrebbe non rientrare in tempo per l’inizio della prossima stagione: il club giallorosso si muove per l’erede

È tornato. In stampelle, ma comunque sorridente, Paulo Dybala non ha perso tempo dopo l’intervento chirurgico effettuato in quel di Londra dalle sapienti mani del Dott. Williams. Dopo qualche giorno di riposo, consigliato anche dalla preoccupatissima moglie Oriana Sabatini che tra le altre cose ha trovato il tempo di tornare, in qualche modo, sulla discussa ipotesi Boca Juniors del marito, l’argentino inizierà la riabilitazione con l’obiettivo di farsi trovare pronto per il nuovo anno calcistico.

Già, ma quando potrebbe tornare effettivamente la Joya? Lo stesso calciatore, forse memore anche dei precedenti problemi fisici sofferti nel corso di una carriera sfortunata da questo punto di vista, non si è sbilanciato più di tanto.

“Non so se rientro prima di settembre”, ha dichiarato il sudamericano appena sbarcato nella Capitale dopo il viaggio lampo a Londra. Ecco che allora, complici anche alcuni dubbi che il nuovo (e misterioso) allenatore della Roma potrebbe avere nel metterlo al centro del progetto tecnico, il club giallorosso si sta muovendo a caccia di un sostituto che sia degno. Che abbia pari talento, o comunque capacità che si avvicinano al genio di Laguna Larga.

Proprio nella giornata di ieri vi abbiamo riferito del concreto interesse di Ghisolfi per Nico Paz, il gioiello del Como seguito anche da Inter e Napoli sul quale il Real Madrid mantiene un ferreo controllo dal punto di vista contrattuale.

Ebbene c’è un altro profilo, anch’egli nel mirino dei partenopei, per il quale la Roma sarebbe disposta a fare un investimento davvero importante. Antonio Conte rischia di essere bruciato sul tempo.

Ritorno di fiamma per il brasiliano: Ghisolfi fa sul serio

Dando seguito ad indiscrezioni già emerse all’alba della scorsa sessione invernale di scambi, il fantasista brasiliano del Feyenoord Igor Paixão è tornato prepotentemente nell’agenda di mercato del dirigente transalpino. Anche il verdeoro, come detto, piace al Napoli, come confermato dall’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’.

Sul classe 2000, legato al club olandese da un contratto in scadenza a giugno 2029, in passato aveva effettuato dei sondaggi anche l’Atalanta, ora defilata anche per via dell’incertezza sulla guida tecnica della prossima stagione.

Se mister Ranieri non avesse di fatto depennato Gasperini dalla lista dei possibili tecnici giallorossi per l’anno prossimo, potremmo facilmente credere che il nome di Paixão sia stato (ri)proposto proprio dall’uomo da Grugliasco.

In attesa che venga sbrogliata la matassa sul Mister X tanto atteso nella Capitale, si registra l’offensiva della Roma per il sudamericano. servono almeno 35 milioni per convincere gli olandesi a privarsi del loro gioiello. Una cifra importante, che tuttavia Ghisolfi potrebbe decidere di investire qualora non arrivassero notizie confortanti sul recupero di Paulo Dybala.