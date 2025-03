Nuovo allenatore Roma, poker di italiani in ballo: decide Ranieri

S’infittisce il mistero su chi sarà il tecnico della Roma nella prossima stagione: ‘scartato’ Gasperini, restano in corsa in quattro

Ha spiazzato tutti. Suscitando persino – cosa abbastanza incredibile, considerando la rinomata credibilità ed onestà intellettuale del personaggio – dubbi se siano state dichiarazioni volutamente ‘non veritiere’, o sincere fino in fondo. La conferenza stampa di Claudio Ranieri all’antivigilia di Lecce-Roma è vissuta soprattutto sul discorso inerente il nuovo tecnico che siederà sulla panchina del club capitolino nella prossima stagione. Il 73enne di San Saba, il cui intento era magari quello di stroncare continue domande sul ‘mister X’ designato, ha di fatto involontariamente infiammato ancor di più il discorso.

Dichiarando espressamente che Gian Piero Gasperini non sarà il prossimo condottiero dei giallorossi, l’uomo del miracolo Leicester ha anche assicurato che nessuno dei nomi accostati finora alla panchina della Roma sia quello col quale lui sta parlando in vista dell’atteso sì. Un ok che magari, oltretutto, potrebbe già essere arrivato, ma che non potrà definirsi ufficiale finché i Friedkin in persona non decideranno di rivelarlo.

Un bell’enigma, considerando che i profili accostati alla società di Trigoria sono davvero tantissimi. Dai disoccupati di lusso ai tecnici che stanno facendo molto bene (o male) nei loro attuali club, la lista è davvero infinita.

‘La Gazzetta dello Sport’, nella sua edizione odierna, ha ristretto il campo a quattro allenatori. Tutti italiani, rispecchiando del resto la preferenza di Sir Claudio. A dire il vero, anche il suddetto poker di candidati sarebbe già entrato in orbita Roma, ma il quotidiano insiste nel sostenere che, avendo delle determinate caratteristiche rispondenti al profilo ideale che Ranieri sceglierebbe, ciascuno di essi trova il gradimento di quest’ultimo.

Casting nuovo allenatore, Ranieri pesca nel mazzo dei quattro

Si spazia da vecchie piste già seguite da Ghisolfi all’epoca dell’esonero di Daniele De Rossi, ad intriganti idee tornate alla luce per espressa convinzione di Ranieri a piste fattesi davvero intriganti grazie allo splendido lavoro fatto sulla panchina di una delle squadre che contende ai giallorossi l’accesso in Europa. E allora giù la maschera, ecco i quattro candidati che Ranieri sta vagliando con molta attenzione.

Stefano Pioli, Vincenzo Italiano, Maurizio Sarri e Roberto Mancini. Al di là delle dichiarazioni shock del navigato condottiero giallorosso, sono questi i profili che resistono nel misterioso casting del club capitolino.

Il quotidiano sottolinea l’importanza di un piazzamento in Europa che fungerebbe – anche per dei successivi investimenti più onerosi sul mercato – da calamita soprattutto nel caso dell’ex CT azzurro e dell’uomo del 19esimo scudetto del Milan, ma nessuna strada è preclusa anche senza l’accesso alle coppe.

Dei quattro, se vogliamo, il meno ‘chiacchierato’ da quest punto di vista – e quindi forse ‘esente’ dal discorso di Sir Claudio alla stampa – è proprio l’attuale tecnico del Bologna, protagonista finora di una stagione da incorniciare. Un tecnico ‘Italiano‘ di nome e di fatto, insomma.