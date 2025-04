Allegri al posto di Conte: c’è la firma del presidente

L’indiscrezione riferita dal quotidiano apre nuovi scenari nel valzer delle panchine: il successore del salentino è stato già scelto

Colpo di scena. L’ennesimo. Sorprendente fino ad un ceto punto, considerando che il prematuro esonero di Thiago Motta aveva di fatto già alimentato una voce che era stata fatta circolare a pieni polmoni dalla piazza. Parliamo del grande ritorno alla Juve di Antonio Conte. Come noto, nonostante il subentrato Igor Tudor goda di un contratto che si rinnova automaticamente all’eventuale raggiungimento di un posto in Champions, il club bianconero si è tenuto una sorta di ‘carta di riserva’ per tornare sui suoi passi.

Pagando infatti una penale di ‘appena’ 500mila euro, Elkann e soci possono dare il benservito al croato anche se questi dovesse raggiungere l’obiettivo designato. Si tratta insomma di verificare se l’ex allenatore di Verona e Lazio convinca la dirigenza al punto tale da meritare un progetto di più ampio raggio. O se verrà salutato il 31 luglio – il contratto è ovviamente inclusivo del Mondiale per Club al quale parteciperanno i bianconeri -. Con tanti saluti e ringraziamenti per il lavoro svolto.

Già inquieto da diverse settimane, forse perché intimamente non soddisfatto del mercato invernale, Antonio Conte ha già esternato i suoi mal di pancia al patron De Laurentiis. La possibilità concreta di tornare nel club del suo cuore, quello abbandonato nel luglio 2014 per divergenze sui programmi (un qualcosa di cui lo stesso tecnico salentino, anni dopo, si è pentito di aver fatto) lo stuzzica.

E non poco. Il nuovo valzer può allora iniziare sulle note dell’addio di Conte al club partenopeo. Un’eventualità confermata dall’ultima indiscrezione lanciata dal quotidiano ‘Tuttosport‘.

De Laurentiis ha già deciso: c’è Allegri dopo Conte

Il patron azzurro, da sempre inquieto nei rapporti con gli allenatori avuti alle sue dipendenze dopo la prima stagione, si starebbe già cautelando. Il progetto di un grande Napoli destinato a restare per anni nei quartieri altissimi della Serie A e che possa tornare protagonista in Europa non può morire con l’ipotetico addio del tecnico che ha conquistato da subito il cuore dei tifosi.

Ecco che allora, cavalcando un interesse già manifestatosi qualche anno fa, De Laurentiis sta pensando seriamente a Massimiliano Allegri. Accostato proprio in queste ore al Milan per la difficile situazione – per usare un eufemismo – di Sergio Conceiçao, il livornese è ambìto anche dalla Roma, come noto.

Il progetto Allegri garantirebbe agli azzurri una continuità tecnico-tattica con quanto già seminato da Conte in una stagione che, a prescindere da come si concluderà la lotta Scudetto con l’Inter, resta straordinaria. La piazza accoglierebbe il toscano col giusto entusiasmo. Certamente maggiore dell’accoglienza che il popolo napoletano riserverebbe a Gian Piero Gasperini (l’altro candidato per il post Conte indicato da ‘Tuttosport’), storico ‘nemico’ calcistico – al di là di facili retoriche che affondavano le radici in accuse mai provate di ‘razzismo’ – del Napoli e di Napoli.