Comunicazione nella notte: Allegri nuovo allenatore

L’attualità, legata ai fatti di campo, scatena l’ennesima voce sul nuovo incarico per il tecnico toscano: la decisione è stata presa

Il campionato di Serie A, mai così incerto nella sua lotta al vertice, continua a regalare sorprese e ribaltoni inaspettati. Se il sabato pomeriggio, per tre quarti di partita, si era visto un Napoli a corto di benzina, incapace di vincere contro il fanalino di coda Monza, già in serata il giudizio era parzialmente ribaltato, coi partenopei – attraversati dal ciclone delle polemiche scatenate dalle parole di Antonio Conte nell’immediata vigilia – a mettere pressione all’Inter grazie alla vittoria poi ottenuta all’U-Power Stadium grazie al gol del ‘solito’ McTominay.

Proprio nel giorno di Pasqua, quello che nelle speranze della compagine allenata da Simone Inzaghi, avrebbe potuto significare mantenere i tre punti di vantaggio sugli azzurri, ecco materializzarsi ancora l’incubo Bologna. Il gol di Orsolini all’ultimo respiro ha consentito al Napoli di raggiungere i nerazzurri in classifica, per un lotta scudetto sempre più appassionante.

Una battaglia che per tanti mesi ha visto tra le sue protagoniste anche l’Atalanta, scivolata a troppi punti di distanza dalle due contendenti nell’ultimo mese. Una lotta che di fatto non ha mai visto, tra le partecipanti, il Milan.

Proprio gli orobici e i rossoneri sono scesi in campo nel posticipo serale domenicale per una sfida che alla fine ha decretato il definitivo addio del club di Via Aldo Rossi alle già residue speranze di agguantare un posto in Champions. Anzi, forse ha causato un terremoto dalle proporzioni sono parzialmente sorprendenti.

Conceiçao ai titoli di coda: i tifosi invocano Allegri

Già in bilico dopo la sconfitta di Napoli e dopo il pareggio interno contro la Fiorentina, e col peso di quell’eliminazione ai Playoff di Champions League che proprio non è andata giù a nessuno, il tecnico Sergio Conceiçao era già certo di svuotare il suo armadietto a fine stagione, qualunque risultato ottenesse in campionato.

La rovinosa caduta, l’ennesima, contro l’Atalanta a San Siro, in una partita che ha visto il Milan raramente pericoloso dalle parti di Carnesecchi è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. La separazione potrebbe essere anticipata. Anche perché la piazza chiede a gran voce l’arrivo immediato di Massimiliano Allegri, peraltro già in odore di ritorno in città ma a partire dalla prossima stagione. Forse, almeno nei desideri dei tifosi, il tecnico toscano potrebbe arrivare prima del previsto.

Che scempio. Senza palle. Non hanno tirato mai in porta tutto il secondo tempo. Una vergogna. Va richiamato Maldini, preso Allegri e cacciata mezza squadra. — Alfonso Mangiaracina (@alfonso85rm) April 20, 2025

Bisogna ammettere che con un allenatore come Allegri a quest’ora avremmo 3 scudi negli ultimi 4 anni (se non 4/4) e quest’anno possiamo davvero finire con 0 trofei che personalmente sarebbe una vergogna grandissima

— konginter (@Kongminginter) April 20, 2025

Zero titoli voglio max allegri — Nocerino Carmine (@nocerinohub) April 20, 2025

Terrificante spettacolo di catapulte su Leao, una squadra costruita male, gestita male, un’accozzaglia di giocatori comprati con mercati sbagliati. Squadra da consegnare ad uno tra Allegri e Conte (al massimo Italiano). Penosi. — Simone (@simostu9) April 20, 2025