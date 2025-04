Il bomber firma coi rivali: vendetta servita e Roma ko

L’indiscrezione proveniente dalla stampa estera è una doccia gelata per le ambizioni di mercato dei giallorossi: il club è pronto all’affondo

Ancora occupato nella ricerca – e nella successiva definizione – della figura che prenderà il posto di Claudio Ranieri sulla panchina della Roma, il Ds Florent Ghisolfi è anche alacremente impegnato nella definizione di quei colpi di mercato che possano migliorare sensibilmente la qualità della rosa a disposizione del nuovo allenatore.

I fronti aperti sono tanti e molteplici: dalle piste franco-argentine (Balerdi e Medina, calciatori sudamericani già militanti in Francia) a quelle che portano a club italiani in cui militano calciatori pronti al salto in una big (Solet e Lucca dell’Udinese, tanto per citarne un paio), il dirigente transalpino sta tentando di definire una prima serie di affari prima che, dal prossimo luglio, si possa materializzare una concorrenza che rischia di soffocare le ambizioni giallorosse.

L’ultima voce in ordine di tempo, relativamente ai nomi cerchiati nell’agenda del Ds,è quella che porta a Sam Steijn, trequartista di proprietà del Twente che in questa stagione può vantare numeri da bomber assoluto. 23 gol e 5 assist in 29 gare di campionato hanno reso il classe 2001 obiettivo appetito ed appetibile sul mercato.

La Roma ha già messo gli occhi sul talento – entrato anche in orbita Inter – potendo senza alcuna difficoltà proporre un ingaggio triplo rispetto ai ‘miseri’ 250 mila euro che il giocatore guadagna in Olanda, forte di un accordo col club in scadenza a giugno 2028.

Le insidie però, sono dietro l’angolo: oltre a Marotta infatti, i giallorossi devono guardarsi dall’imminente affondo di una big della Eredivisie per il talentuoso calciatore col vizio con l’apprezzato e reiterato vizio del gol.

Steijn, irrompe il Feyenoord: le parole di Van Persie

Secondo quanto riportato dal portale olandese ‘Voetbal’, la domanda non sarebbe più se Steijn andrà o meno al Feyenoord, ma solo quando l’affare sarà effettivamente concluso. Come a lasciar intendere, a chiare lettere, che il club di Rotterdam sia davvero molto vicino a chiudere in senso favorevole la trattativa per il calciatore nativo di Den Haag.

Le due società starebbero già dialogando per la definizione anticipata dell’affare, con l’ex stella del calcio mondiale (da qualche mese allenatore dello stesso Feyenoord) Robin van Persie che non avrebbe affatto nascosto il grande interesse mostrato per Steijn, indicato come possibile colpo da novanta nel mercato dei ‘De Trots van Zuid’.

“Steijn è un buonissimo giocatore: potrebbe facilmente rientrare nel rompicapo di mercato della prossima stagione“, ha dichiarato in conferenza stampa, nella serata di giovedì, l’ex fenomenale attaccante dell’Arsenal.