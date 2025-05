Allegri alla Roma, effetto Champions: 20 milioni per il sì

Si avvicina a grandi passi il momento dell’annuncio del nuovo tecnico giallorosso: il pass per l’Europa è l’ultimo tassello mancante

Piano piano, dopo mesi di rumors, indiscrezioni, conferme, smentite, corteggiamenti respinti e annunci sulla chiusura di un dialogo che sembrava ben avviato, prende sempre più forma la sagoma di colui chiamato a raccogliere l’eredità di Claudio Ranieri sulla panchina del club giallorosso.

Archiviate definitivamente, stando alle ultime evoluzioni riportate dai media, le piste Carlo Ancelotti e Francesco Farioli, gli ultimi giorni hanno visto la decisa avanzata di profili come Cesc Fabregas e Stefano Pioli, con quest’ultimo tornato prepotentemente in voga ‘grazie’ all’eliminazione dell’Al Nassr dalla Champions League asiatica, con relativo invito al tecnico parmigiano a prendere il primo volo di ritorno verso l’Italia, togliendo così il disturbo.

Se l’ex allenatore del Milan era sembrato, fino a qualche giorno fa, in rampa di lancio verso la Capitale, su quello spagnolo si è registrato il forte interesse del Lipsia, deciso ad avvalersi delle prestazioni del brillante catalano per ripartire con rinnovate ambizioni nella prossima stagione.

Dalla giornata di ieri è però emersa, stando a quanto riportato dai bookies, una decisa rimonta di un profilo già accostato alla Roma nello scorso autunno, all’epoca dell’esonero di Ivan Juric. Le difficoltà nel condurre in porto una simile operazione – con i giallorossi invischiati addirittura in zona retrocessione – non hanno certo diminuito il fascino della sua figura presso i Friedkin. Per non parlare della stima che lo stesso Ranieri ha sempre nutrito nei confronti del collega.

L’edizione odierna de ‘Il Messaggero‘ traccia uno scenario assolutamente plausibile. E logico. Che vedrebbe il disoccupato di lusso davvero molto vicino alla panchina dei capitolini per la prossima annata.

Roma in Champions, arriva Allegri: il tecnico ha già deciso

Dopo aver messo in stand by le offerte provenienti dall’Arabia (Al Ahli e Al Nassr le società che lo hanno già corteggiato a suon di milioni), Massimiliano Allegri riflette sull’opportunità di approdare in quella che, fino a pochi giorni fa, sembrava poter essere la sua prima scelta: il Milan.

Nonostante nelle ultime giornate la compagine rossonera stia inanellando risultati positivi, la corsa alla Champions è una strada irta di difficoltà. Quasi impossibile da raggiungere, matematica e calendario alla mano. Ecco che invece, con la Roma quasi padrona esclusiva del suo destino per il raggiungimento di un quarto posto che sembrava pura utopia fino a qualche settimana fa, la vetrina dell’Europa che conta potrebbe essere verosimilmente una formidabile calamita per l’allenatore livornese.

I 20 milioni garantiti da subito ai Friedkin per l’accesso alla Champions ‘aiuterebbero’ il club nel formulare la giusta offerta economica (almeno 7 milioni di ingaggio annuo) all’ex mister della Juve, ma non è tutto. La prospettiva di misurarsi nella massima competizione continentale per club fungerebbe da grande stimolo per il toscano anche per le rinnovate prospettive di mercato nella costruzione di una rosa che dovrà essere competitiva anche in Italia.