Svilar al posto di Maignan: cortocircuito Milan e Roma

Giallorossi e rossoneri si ritrovano loro malgrado coinvolti in un pericoloso intreccio di mercato: si decide il futuro dei due big

È sempre Roma-Milan. Sul mercato, con i comuni obiettivi per la difesa (leggi Mosquera) e per l’attacco (Lorenzo Lucca piace ad entrambi i club); sul tavolo del confronto per definire l’affare Abraham-Saelemaekers – che potrebbe anche essere trattato separatamente dalle due dirigenze -; e tra poco anche sul campo, con la sfida, forse più decisiva per i giallorossi che per i rossoneri, in campionato.

Gli incredibili intrecci di mercato all’orizzonte stanno però per dipingere un altro scenario. Uno in cui capitolini e meneghini tremano di fronte all’avanzata della big inglese, che ha messo gli occhi sui rispettivi gioielli.

Un interessamento, quello del Chelsea per Mike Maignan, che affonda le sue radici nella scorsa sessione estiva di scambi, ma che è tornato vivo dopo che si è iniziato a ‘sospettare’ che i rossoneri non si sarebbero qualificati per la Champions del prossimo anno.

Ecco che allora la dirigenza dei Blues si è rifatta sotto con Furlani ed Ibrahimovic, forte del mancato accordo sul rinnovo contrattuale del francese, che va in scadenza a giugno 2026.

Contestualmente però il club londinese ha battuto anche un’altra pista. Le incredibili prestazioni di Mile Svilar non sono infatti passate inosservate in seno alla società britannica. Che anche in questo caso fa sentire il peso delle sue lusinghe economiche all’interno di una nebulosa situazione contrattuale del portiere belga-serbo.

Svilar, il Chelsea ci riprova: Ghisolfi alle strette

Come vi abbiamo già riferito nei giorni scorsi, la Roma sta facendo di tutto per accontentare le richieste dell’entourage del nativo di Anversa, legato ai giallorossi da un accordo fino al 2027 a ‘soli’ 800mila euro a stagione.

Pur esistendo versioni contrastanti sull’effettiva proposta ufficiale di Ghisolfi per blindare il big, è indubbia la volontà della dirigenza capitolina di continuare in futuro con il formidabile estremo difensore.

Questa intenzione è confermata a chiare lettere anche dal portale ‘Transferfeed.com‘ che però, assieme alla conferma di una decisa volontà della Roma di trattenere il suo gioiello, ribadisce in queste ore l’offensiva del Chelsea sul numero 99.

Tra ingaggi più che quadruplicati, contratti quinquennali e inserimento di clausole espressamente richieste dagli agenti del portiere, la Roma cerca di stringere il cerchio intorno al nuovo idolo della tifoseria. Occhi, anzi orecchie, ben aperti, alle sirene inglesi…