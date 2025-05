Addio Conte e niente Allegri: Max ribalta il Napoli

Il tecnico livornese è al centro di un complicato intreccio di mercato che coinvolge addirittura le panchine di tre big della nostra Serie A

Il nuovo valzer è appena iniziato. Nemmeno il tempo di pensare, con taluni pezzi del puzzle comunque ancora in attesa di essere incastonati al loro posto, che quanto meno una bozza attendibile fosse stata completata, che un singolo incontro, per quanto lungo ed importante, rischia di far saltare tutto per aria.

Nella Capitale, a pochi giorni di distanza dal quarto scudetto conquistato grazie alla vittoria sul Cagliari dello scorso 23 maggio, si sono finalmente incontrati Antonio Conte ed Aurelio De Laurentiis. Quello che secondo parecchi addetti ai lavori avrebbe dovuto essere un meeting che avrebbe sancito l’addio del salentino al club partenopeo si è rivelato una sorta di possibile nuova pietra sulla quale proseguire il rapporto.

Sebbene non sia ancora arrivata alcuna conferma ufficiale sul fatto che Conte resti a Napoli (del resto l’allenatore ha un contratto in essere fino al 2027, quindi tecnicamente non servirebbe alcun annuncio), il patron e il condottiero degli azzurri hanno fatto degli innegabili passi in avanti nella direzione che tutti i tifosi del Napoli sperano: continuare con Conte, per vincere ancora insieme.

Come noto, De Laurentiis aveva già contattato Max Allegri, individuato come prestigioso profilo che avrebbe preso il posto dell’ex CT della Nazionale, per garantire al gruppo una guida tecnica di un certo spessore. E in termini di status e come pedigree del nuovo tecnico che sarebbe arrivato all’ombra del Vesuvio. Tutto da rifare. Con nuovi soggetti, identificati nelle due società milanesi, che restano spettatori più che interessati.

Conte ci ripensa? Come cambia il futuro di Allegri

Al centro dell’intreccio, assumendo il ruolo di protagonista principale del suddetto valzer dal quale dipendono i destini di diversi club, c’è lui. Massimiliano Allegri. Il disoccupato di lusso per antonomasia. Colui che è stato accostato con insistenza, oltre che al Napoli, a Roma, Milan e da qualche giorno anche all’Inter.

Sul tema dell’immediato futuro dell’allenatore toscano infatti, la stampa nazionale è assolutamente scatenata. Se ‘Tuttosport‘ dipinge il destino di Allegri come in bilico tra Napoli (se Conte dovesse alla fine decidere per l’addio) e Inter (se Simone Inzaghi dovesse cedere alle milionarie lusinghe dell’Al Hilal), ‘La Gazzetta dello Sport’ insiste con il pressing che il nuovo Milan di Igli Tare starebbe portando sull’allievo di Giovanni Galeone per convincerlo a tornare laddove il mister ha vinto il suo primo Scudetto da allenatore.

L’intreccio è a dir poco complicato. Perché si gioca tutto sul tempo e sull’anticipare le intenzioni della concorrenza. Potrebbe ad esempio non essere fantascienza che, per paura di restare col cerino in mano, De Laurentiis non decida di assumere Allegri prima che Conte sbrogli la matassa sul suo futuro. Che poi si chiamerebbe Juve, come ormai tutti sanno.

Anche il club di Via Aldo Rossi vuole fare in fretta per evitare che, dopo Gasperini – ormai destinato alla Roma – possa saltare anche l’allenatore livornese. Che a sua volta strizza l’occhio all’Inter se Inzaghi dovesse salutare dopo la finale di Champions.