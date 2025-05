Calciomercato Roma, accordo saltato dopo l’incontro

In attesa di definire finalmente l’arrivo del nuovo tecnico, il club giallorosso si muove sul fronte giocatori: arriva la doccia fredda

Se forse, fosse non altro per un legittimo senso di scaramanzia, è ancora presto per dire che la Roma abbia chiuso per il nuovo allenatore (Gasperini è sempre più vicino ai giallorossi ora dopo ora), quel che è certo è che il Ds francese Florent Ghisolfi stia già tentando di definire tutte quelle situazioni pendenti, figlie di vecchi accordi, sulle quali va messo un punto.

Registrato con soddisfazione, proprio poche ore prima dell’ultima gara di campionato col Torino, il riscatto definitivo di Enzo Le Feé da parte del Sunderland – scattato con la rocambolesca promozione in Premier dei ‘Black Cats‘ – sul tavolo del dirigente ci sono altre questioni in sospeso.

C’è la situazione Samuel Dahl, ad esempio, col Benfica che ha fatto la sua prima offerta di 12 milioni per l’acquisto a titolo definitivo. La distanza tra le parti non è incolmabile: i due club stanno trattando insomma, ma l’intesa sembra vicina.

C’è poi il tormentone Svilar, con incontrollate voci, poi smentite, di una presunta richiesta di cessione da parte del portiere belga. Il club giallorosso, da tempo impegnato nella definizione di un nuovo accordo fino al 2030 con ingaggio giustamente adeguato, è ancora in attesa di una risposta da parte dell’entourage del miglior portiere (come da premio ricevuto dalla Lega Serie A) per la stagione appena conclusa.

Ultimo, non certo per importanza o per durata del tormentone, ecco il nodo Saelemaekers: saltata la possibilità di uno scambio con Tammy Abraham, Ghisolfi è stato costretto a trattare separatamente la conferma del belga nell’organico giallorosso. E qui sono spuntati problemi. Per certi versi inaspettati.

Saelemaekers, clamoroso dietrofront: il Milan vuole tenerlo

Dopo aver incassato quello che possiamo tranquillamente definire un mancato rispetto di un patto non scritto, risalente alla scorsa estate, che avrebbe consentito ai giallorossi di riscattare l’ex Bologna per una cifra vicina ai 10 milioni di euro, la Roma si è messa al tavolo con la controparte rossonera conscia di dover superare dei nuovi ostacoli. Puntualmente emersi poi in superficie.

Come riferito nella serata di ieri dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio infatti, il primo incontro tra capitolini e meneghini si sarebbe risolto con un nulla di fatto. Il problema però non sarebbe riconducibile ad una distanza economica tra le parti nella valutazione del cartellino del belga, protagonista di una stagione da 7 gol e 5 assist in campionato, quanto nella nuova determinazione del Milan di fare affidamento sulle prestazioni del giocatore per la prossima stagione.

#Roma, non c’è accordo con il #Milan per #Saelemaekers: i rossoneri vorrebbero tenerlo — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) May 27, 2025

A prescindere da chi siederà sulla panchina del Diavolo il prossimo anno infatti, la nuova dirigenza rossonera, personificata dal Ds Igli Tare, avrebbe deciso di tenere il calciatore, che ben si adatterebbe a qualsivoglia progetto tecnico che il nuovo mister X del Milan avrebbe in mente di portare a Milanello.

Una vera e propria doccia fredda per la Roma, chiamata ora all’arduo compito di convincere il dirigente albanese con un’offerta economica quasi irrifiutabile.