Gasperini alla Roma: ecco le prime tre cessioni

Sembra ormai ad un passo la firma del tecnico di Grugliasco col club giallorosso: la rivoluzione non risparmia i tre big

E fu così che, quasi improvvisamente, con un’accelerata registrata proprio nella giornata che si era aperta con il rilancio della Roma per Cesc Fabregas – che il Como ha praticamente blindato – il club giallorosso ha portato il suo affondo su Gian Piero Gasperini.

Uscito dal novero dei candidati alla panchina proprio per bocca di Claudio Ranieri nella celebre conferenza stampa alla vigilia di Lecce-Roma, il tecnico di Grugliasco avrebbe di fatto già deciso di lasciare l’Atalanta, club che ha guidato verso i massimi successi della sua storia, dopo l’incontro avuto con la famiglia Percassi a due giorni di distanza dall’ultima gara di campionato.

Da sempre oggetto di grande attenzione da parte dei Friedkin, rimasti letteralmente folgorati dalle imprese della Dea nella scorsa Europa League e non solo, l’allenatore sta discutendo col club di Trigoria in vista di un arrivo nella Capitale che a questo punto avrebbe del clamoroso.

Sebbene, come filtrato nella giornata di ieri, ci siano altri club interessati al suo profilo, con lo stesso tecnico che avrebbe chiesto un po’ di tempo per riflettere sulle diverse offerte sul tavolo, il progetto Roma affascina non poco l’allenatore piemontese.

L’offerta economica per convincerlo a sposare la causa giallorossa poi, è di prim’ordine: triennale non inferiore ai 6 milioni a stagione, con la probabile presenza di bonus che renderebbero l’ingaggio ancor più succoso.

Ma come cambia la rosa della Roma col sempre più probabile arrivo sulla panchina di un mister che, per filosofia di gioco, appare totalmente diverso dal suo illustre predecessore? Sul web e non solo corrono già le prime ipotesi.

Gasperini-Roma, è rivoluzione: tre big in partenza

Il cerchio inizia a chiudersi. Appare evidente come la riservatezza di Ranieri sull’argomento sia stata in qualche modo esasperata ed aumentata dal tipo di profilo scelto da lui stesso – forte la stima del 73enne di San Saba per il collega – e dalla proprietà. Prendere Gasperini significa inevitabilmente apportare dei significativi cambiamenti nel parco-giocatori, considerando il tipo di gioco e di atteggiamento tattico propugnato dal Demiurgo della Dea.

Ecco che allora, a dispetto delle dichiarazioni di Ranieri sulla necessità di confermare, nei suoi capisaldi, la rosa in essere, l’allenatore ex Juve starebbe già maturando nella sua testa una vera e propria rivoluzione.

Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘Leggo‘ infatti, Paulo Dybala, Artem Dovbyk e Lorenzo Pellegrini sarebbero in bilico. Perché poco adatti alla filosofia del pressing a tutto campo e dell’accoppiarsi uomo-su-uomo che è diventato, negli anni, il vero marchio di fabbrica del tecnico.

Probabilmente altri profili, come lo stesso Paredes, non sembrerebbero adatti alla nuova filosofia che verrebbe portata a Trigoria, ma certamente i tre big succitati sono quelli sui quali probabilmente, se arriverà la fatidica firma, bisognerà aprire un serio tavolo di confronto. La rivoluzione, insomma, è già partita: la Roma cambierà pelle, questo è certo.