Addio Roma prima del ritiro con Gasperini: ecco la prima cessione

Si va delineando la nuova Roma targata Gasperini: tra dubbi e certezze, c’è già il primo prestigioso addio alla Capitale

La prudenza è d’obbligo. I colpi di scena, considerando il pazzo calciomercato che sta regalando, sul fronte delle panchine di mezza Serie A, clamorosi ribaltoni e ritorni di fiamma insospettabili, sono all’ordine del giorno.

Se poi consideriamo il fatto che i Friedkin, i proprietari della Roma, flirtano da anni con colpi di teatro che hanno regalato ai tifosi giallorossi gli improvvisi annunci prima su José Mourinho e Paulo Dybala, e poi sull’esonero choc di Daniele De Rossi, meglio andarci coi piedi di piombo. Ma solo fino ad un certo punto.

Manca davvero poco perché possa essere considerato ufficiale non tanto l’approdo di Gian Piero Gasperini a Trigoria, quanto per lo meno l’avvio ufficiale delle trattative per trovare un accordo sull’ingaggio, sulla durata del contratto, sui programmi a medio lungo termine del club, sui margini di manovra sul mercato e quant’altro.

La nuova Roma del Gasp, quanto meno sulla carta, sta già prendendo forma. E con essa i vari discorsi legati a chi resta e a chi potrebbe partire con l’arrivo di un tecnico portatore di una filosofia di gioco per molti, ma non per tutti, come dice il proverbio.

Ecco che allora, a fronte di una lista di intoccabili che costituiranno l’ossatura della squadra, fa da contraltare la schiera dei papabili partenti. Calciatori che, in alcuni casi, erano già in odore di addio perché lusingati da un mai riposto sogno di tornare a casa. Tra la propria gente. Dove verrebbe accolto come un Re.

Paredes, ora o mai più: il Boca lo vuole subito

Sono mesi che i media argentini parlano di un possibile ritorno di Leandro Paredes nel club Xeneize. Il calciatore, che non ha mai chiuso definitivamente le porte ad un ritorno in Argentina, è stato spesso oggetto di rumors ed indiscrezioni talvolta anche involontari. Come quella volta in cui Oriana Sabatini, la moglie del fraterno amico Paulo Dybala, si fece scappare come il desiderio dell’ex centrocampista di Juve e PSG fosse quello di tornare a casa.

Dopo aver rinnovato, appena qualche settimana fa, il suo contratto col club giallorosso fino al 2026, il campione del mondo – al netto di smentite provenienti anche dalla dirigenza giallorossa – si sarebbe assicurato una sorta di clausola d’uscita di 3 milioni se questa fosse stata l’offerta ufficiale presentata dal Boca alla Roma.

Il tempo degli indugi, considerando la sempre più vicina deadline del Mondiale per Club, sembra finito. Complice ovviamente l’arrivo del tecnico di Grugliasco nella Capitale (che in Argentina danno, beati loro, praticamente per fatto), il blasonato club sudamericano, secondo il portale ‘Tyc Sports‘, è pronto a far valere le sue ragioni. Già forte del sì del calciatore che, a dispetto delle dichiarazioni rilasciate dopo Torino-Roma, sembra sempre più vicino a vestire la maglia del Boca. La prima cessione dell’era Gasperini, insomma, sembra cosa fatta.