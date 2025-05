Inzaghi alla Juventus: è già arrivato il primo sì

Clamorosa indiscrezione sul futuro del tecnico piacentino, in ballo tra Inter, Al Hilal e…Juventus: il primo indizio è già arrivato

Da ormai qualche giorno c’è un nuovo prestigioso partecipante al grande valzer degli allenatori, l’involontaria congrega composta da alcuni dei migliori tecnici in circolazione. Qualcuno, a dire il vero, si è già elegantemente sfilato dalla lista, non contribuendo però significativamente, con la sua uscita, a dipanare i definitivi accoppiamenti club-tecnico.

Parliamo di Cesc Fabregas, il rampante allenatore catalano del Como che, salvo ulteriori colpi di scena, è destinato a restare in riva al lago. Corteggiato dal Bayer Leverkusen e dalla Roma nelle ultime settimane, l’ex stella di Barcellona e Chelsea è stato oggetto anche di un tentativo avanzato dall’Inter, ora timorosa che il suo condottiero, lo stesso che ha portato la Beneamata a giocarsi la seconda finale di Champions in tre anni, possa accettare le milionarie lusinghe provenienti dall’Arabia Saudita. Ma c’è di più. Molto di più. Perché questo pazzo calciomercato non smette di regalare colpi di scena.

La bomba di giornata è stata lanciata da ‘Il Messaggero‘, uno dei quotidiani della Capitale. Seguendo l’intreccio che vede al centro della questione, come fattore determinante per i destini di Napoli e Juve ma non solo, Antonio Conte, il giornale ha lanciato una possibilità tanto clamorosa quanto suggestiva.

Da Conte ad Inzaghi, ribaltone Juve: scenario in divenire

A livello puramente temporale, la finale di Champions, qualsivoglia sia l’esito finale, determinerà la scelta che Simone Inzaghi è chiamato a compiere. Restare all’Inter, magari per riprendersi dei trofei persi malamente quest’anno, oppure lasciare da trionfatore, dopo aver portato la Coppa dalle grandi orecchie nella bacheca del club. Un’uscita di scena che, tra l’altro, ricorderebbe molto da vicino quella di José Mourinho dopo la vittoria in Champions nel maggio 2010. Corsi e ricorsi storici, insomma.

Il futuro di Inzaghi potrebbe però essere lontano da Milano anche qualora la coppa fosse alzata al cielo dal PSG: la ricchissima offerta dell’Al Hilal – che ha messo sul piatto qualcosa come 50 milioni più bonus per due anni di contratto – alletta non poco l’ex tecnico della Lazio. Che però vede dischiudersi all’orizzonte un’altra clamorosa strada.

Se, come sembra, Conte deciderà di restare a Napoli per proseguire il suo ciclo iniziato con la vittoria del Tricolore, la Juve sarebbe costretta a scegliere un nuovo profilo per l’avvio di una nuova era che si spera, dalle parti della Continassa, sia foriera di vittorie.

Considerando che anche la pista Gasperini si è fatta impraticabile – il tecnico di Grugliasco è sempre più vicino alla Roma – proprio Simone Inzaghi potrebbe incarnare la figura dell’uomo giusto per tornare ai vertici da protagonisti. Un ‘tradimento’ – perché cosi sarebbe visto dai tifosi nerazzurri – che creerebbe un terremoto non di poco conto in tutta la Serie A.