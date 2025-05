Inzaghi alla Juventus, le cifre sono già ufficiali

Stretto tra l’importanza del presente e i dubbi sull’immediato futuro, il tecnico piacentino è ad un bivio: la Juve è un’ipotesi concreta

Spesso si dice che le grandi partite, quelle che si devono affrontare contro avversari prestigiosi, ed in cui magari la posta in palio è altissima, si preparano da sole: le motivazioni, del resto, sono o dovrebbero essere già al massimo. Soprattutto quando – ed è proprio questo il caso dell’Inter – ci si gioca sul campo una ‘cosuccia’ chiamata Champions League.

Con una campionato letteralmente gettato alle ortiche (forse, dice qualcuno, l’ambiente era già tutto rivolto verso l’odierna finale di Monaco di Baviera contro il PSG) la squadra di Simone Inzaghi è chiamata a rendere straordinaria una stagione che invece, in caso di sconfitta contro l’ex Hakimi e compagni, passerebbe alla storia come quella delle occasioni sprecate.

Chissà come sta passando ora per la testa del tecnico piacentino, che ha l’innegabile merito di aver portato, per la seconda volta in tre anni, il club nerazzurro all’ultimo atto della prestigiosa kermesse continentale. Da vero professionista e maniaco del lavoro, Inzaghi sta certamente preparando nei minimi dettagli una gara che potrebbe farlo entrare direttamente nell’Olimpo dei grandi allenatori europei. Non è cosa di tutti i giorni, soprattutto se si guida un club italiano, riuscire a laurearsi Campioni d’Europa.

Quel che succederà poi da domani, si vedrà. Il tutto potrebbe essere ufficializzato addirittura poche ore dopo la sfida dell‘Allianz Arena, con tempi analoghi a quelli che videro un certo José Mourinho lasciare in lacrime i suoi ragazzi subito dopo aver alzato al cielo la coppa dalle grandi orecchie.

Inzaghi, il futuro si gioca su tre tavoli: Juve in piena corsa

Da qualche giorno è circolata la notizia, confermata su più fronti, che vede il tecnico piacentino oggetto di una clamorosa offerta di lavoro da parte dell’Al Hilal, il ricchissimo club della Roshn Saudi League che ha messo sul piatto qualcosa come 60 milioni di euro netti l’ingaggio per un biennale da capogiro.

L’Ad nerazzurro Beppe Marotta ha da tempo in agenda il rinnovo fino al 2027, con ingaggio ritoccato fino a 7 milioni ed oltre, per l’allenatore che oggi potrebbe entrare nella leggenda del club di Viale della Liberazione, ma c’è un’altra strada che, ora dopo ora, potrebbe essere clamorosamente percorsa dal fratello di Superpippo.

Scottata dal rifiuto di Conte, che ha deciso di proseguire da Campione d’Italia in carica la sua avventura a Napoli, e da quello di Gian Piero Gasperini, che non ha voluto tradire la parola data alla Roma, la Juve è sempre a caccia di un allenatore di grido per affrontare da protagonista le sfide delle prossime stagioni.

‘Il Messaggero’ nella giornata di ieri ha rilanciato proprio la pista Simone Inzaghi, coi bookies che sembrano credere eccome all’ipotetico e sconvolgente passaggio del mister sulla sponda rivale.

Il betting analyst ‘Snai‘ quota a 10 l’approdo dell’allenatore emiliano alla Continassa; addirittura più bassa la quota proposta da ‘Sisal‘, che banca a 9 il matrimonio tra la ‘Vecchia Signora‘ e Inzaghi. Tutto (o quasi) si deciderà dopo la finale di Champions. Forse già nella pancia dell’Allianz Arena, come fece lo Special One…