Affare da 17 milioni e capitano in promozione: la Roma ci mette la firma

Il club giallorosso apre un nuovo fronte di mercato con la società britannica: 17 milioni sul piatto e firma in arrivo

In molti, tutti quelli che non erano magari a conoscenza degli esatti termini dell’affare stipulato a gennaio, si saranno chiesti perché diversi tifosi della Roma, ma anche la stessa società capitolina, stessero guardando con molta attenzione all’esito del Playoff di Championship (la Serie B inglese) che avrebbe stabilito la terza squadra destinata a giocare in Premier League il prossimo anno.

Il motivo, presto svelato, risiedeva nel riscatto obbligatorio del cartellino di Enzo Le Feé, il centrocampista francese arrivato la scorsa estate a Roma, che il Sunderland si era impegnato ad onorare in caso di promozione al piano di sopra.

Al termine di una gara mozzafiato contro lo Sheffield United, i ‘Black Cats‘, con una prodigiosa rimonta, hanno strappato il pass per la Premier League con un gol decisivo realizzato in pieno recupero, al minuto 95.

È stato così che il transalpino è diventato ufficialmente un giocatore del Sunderland a titolo definitivo. Alla Roma sono andati 18 milioni di euro e 6 di bonus, di cui 2 facili e 4 dipendenti dalla permanenza della squadra in Premier nei prossimi due anni. C’è anche un 10% sulla futura plusvalenza a favore dei giallorossi. Le Feé era stato pagato 23 milioni l’estate scorsa.

Archiviato facilmente – perché tutto era già stato stabilito a gennaio – l’affare col Sunderland per il centrocampista davvero poco utilizzato da Claudio Ranieri da novembre ad inizio anno, il Ds giallorosso Ghisolfi ha subito aperto un nuovo fronte col medesimo club del nord dell’Inghilterra. Stavolta il flusso è invertito: dalla Premier alla Serie A per 17 milioni.

La Roma insiste per Dan Neil: accordo da 17 milioni

Sulla scia di indiscrezioni già riportate qualche settimana fa, e che avrebbero però previsto che se i ‘Black Cats’ fossero saliti in Premier il calciatore non si sarebbe mosso dal club in cui è cresciuto e di cui è Capitano, la Roma non ha mollato la presa per Dan Neil, 24enne colonna della società allenata in passato anche da un certo Paolo Di Canio.

Oltre ad esser finito nel mirino di alcuni club britannici della massima serie ancor prima che fossero decisi gli accoppiamenti dei Playoff, Neil aveva stimolato anche l’interesse dell’Everton, club ‘gemello’ di quello giallorosso per via della comune proprietà. A riferire del corteggiamento dei ‘Toffees‘ per il calciatore era stato il portale inglese ‘Teamtalk.com‘.

Nella tarda serata di ieri però il ‘The Sun’ ha rilanciato con decisione la pista giallorossa: secondo il tabloidi inglese si potrebbe trovare un accordo sulla base di 15 milioni di sterline (circa 17 milioni di euro): sarebbe il primo vero colpo del nuovo corso Roma che tra qualche giorno coinciderà con la firma ufficiale di Gian Piero Gasperini.