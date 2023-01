DIRETTA Calciomercato Roma: da Karsdorp a Zaniolo, l’ultima giornata live

Oggi è l’ultimo giorno del calciomercato invernale e la Roma ha la possibilità di cedere i giocatori che sono fuori dal progetto

Mancano poche ore al gong finale, quello che sancisce la chiusura del calciomercato invernale. Il primo mese del 2023 è alla fine e con esso anche la finestra per le trattative. Una clessidra che si sta svuotando velocemente, con la Roma che ha ancora tempo per portare a termine gli ultimi affari sia in entrata che in uscita. Da sistemare c’è senza dubbio la questione Zaniolo, con il giocatore che ha deciso di lasciare la società.

Come sempre le ultime ore del calciomercato sono frenetiche e passeranno veloci per tutti i direttori sportivi e general manager italiani, che cercheranno di completare le campagne di riparazione. I giallorossi per adesso si sono rinforzati con l’arrivo di Diego Llorente e spazio per altre manovre potrebbe essere creato con qualche cessione.

Calciomercato Roma, le ultime ore in diretta

8.00 – La Roma ha intenzione di approfondire i contatti con il Leeds per verificare se ci sono i margini di un affare per Zaniolo. Sul numero 22 non c’è solo il club di Cellino, ma anche l’Everton interessato.