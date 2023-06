Calciomercato Roma, centravanti cercasi: dal jolly Morata alla rinascita Lukaku

Calciomercato Roma, da Morata e Icardi a Lukaku o Nzola. Cast aperti e tanti nomi per l’attacco sul taccuino di Pinto.

Tante novità attenderanno sicuramente i giallorossi nel corso delle prossime settimane, al termine di una stagione che ha regalato orgoglio e compattezza ad una piazza strettasi senza discussioni o troppe polemiche intorno alla squadra, anche nei momenti di maggiore difficoltà. Unione e amore nei confronti di questi colori hanno certamente fatto da filo rosso nel corso del biennio con Mourinho in panchina, regalando ai tifosi la gioia del trionfo in Conference più di un anno fa e rasentando un clamoroso bis continentale circa 365 giorni dopo.

Senza voler tornare su quanto accaduto a Budapest, tra sfortunate circostanze e decisioni da parte di Anthony Taylor non proprio comprensibili, è giusto osservare come la raccolta avvenuta nel secondo anno di Mourinho servirà a prendere decisioni in vista di un futuro che, ad oggi, contrariamente a quanto ci si attendesse in un primo momento, sembra poter essere contraddistinto ancora dalla presenza del portoghese in panchina.

Fondamentale per il mister, però, ricevere le giuste garanzie in vista dell’apparecchiamento al prossimo campionato. Mourinho aveva già chiesto nei meandri della Puskas Arena un “di più”, che passerà anche dalle scelte di Pinto, destinate ad abbracciare una pluralità di fattori, soprattutto sul fronte offensivo.

Calciomercato Roma, tanti nomi per l’attacco di Mourinho

Alcune delle defezioni principali hanno infatti interessato soprattutto lo scarso rendimento in termini numerici da parte di Abraham e Belotti. Se per il secondo è scattato un rinnovo automatico che sembrerebbe confermarne una presenza nella Capitale meritata, più che a suon di gol, con dedizione e serietà, va capito quali decisioni saranno ponderate con il bomber inglese.

L’infortunio ha certamente influenzato sulle iniziali intenzioni di provare a concretizzare una cessione per l’ex Chelsea, operatosi in questi giorni nella ‘sua’ Londra e atteso per un rientro in campo non prima del 2024. Ciò ha acuto la consapevolezza da parte di Pinto e colleghi di dover comunque intervenire sul fronte offensivo, come restituito dal cast aperto di centravanti, parallelo alla ponderazione di scelte anche sul futuro di Abraham e colleghi, più o meno importanti all’interno della squadra.

I nomi fin qui emersi sono numerosi e sembrerebbero restituire chiaramente la scelta presa dalla Roma. I vari profili accostati, salvo qualche eccezione come Roberto Firmino, vantano, infatti, tutti un trascorso più o meno recente in Serie A. Tra questi, bisogna però evidenziare alcune eterogeneità.

Non solo Morata o Icardi, infatti, ma anche Nzola e la recente scommessa Dia, reduce da una grande stagione a Salerno, nell’agenda di Tiago. Se i primi due rappresentano un usato sicuro qualitativo ma over-30, gli attaccanti di Spezia e Salernitana verrebbero ad essere rincalzi meno altisonanti ma assumenti l’etichetta di possibili scommesse su cui puntare a condizioni potenzialmente vantaggiose.

Nomi e caratteristiche diverse: il punto della situazione e possibili sorprese

Età, margini di crescita ed anche eventuali tempi di ambientamento in una dimensione come Roma rappresenteranno, inoltre, importanti parametri di valutazione. A quelli appena fatti, si aggiunga però anche il nome di Lukaku, vicino in termini di caratteristiche e tipologia di trattativa a Morata o Icardi.

Per Romelu bisognerà attendere soprattutto le valutazioni di Chelsea e Inter, circa le quali si è espresso con chiarezza il presidente Zhang nella serata di ieri, a Istanbul.La Roma, in questo caso, potrebbe valutare scenari di prestito in pieno stile Inter, puntando anche sull’impatto morale che un allenatore come Mourinho (che lo ha già avuto al Manchester United) potrebbe sortire sul rendimento e la possibile rinascita di un Big Rom reduce da un’involuzione evidente dopo aver detto addio ad Antonio Conte più di due anni fa.

Attese evoluzioni anche sul fronte Icardi, del quale si è parlato nella giornata di ieri ance della possibilità di un futuro lontano dall’Europa. Nella capitale turca, poco prima del fischio di inizio, è andato, infatti, in scena un importante incontro tra il presidente Al-Khelaifi e importanti rappresentanti sauditi. A ciò si aggiunga anche il possibile peso che potrebbe essere assunto dall’ingerenza di Monchi.

Ancora molteplici gli incastri e le possibili evoluzioni, con l’unico segnale concreto che è stato in questi giorni rappresentato solamente dalle foto della moglie di Morata, Alice Campello, sul proprio Instagram. La Roma è certamente vigile quanto consapevole del rinato (per la terza volta) interesse juventino per lo spagnolo ma resta vigile sullo scenario e potrebbe valutare di sfruttare anche un importante jolly per lo scambio.

Tanta attesa e non meno numerosi scenari, insomma, con la consapevolezza che le sorprese di mercato sono sempre dietro l’angolo e che, un po’come accaduto con l’annuncio dello stesso Mourinho a inizio maggio 2021, la società giallorossa potrebbe anche distinguersi per inattesi ed esaltanti ‘coup de theatre’.